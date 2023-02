Ayuso cree que el grito de 'Sanidad pública' en la Comunidad es "el nuevo 'Nunca mais' o 'No a la guerra'"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este jueves que el grito de 'Sanidad pública' en la región es «el nuevo 'Nunca Mais' o 'No a la guerra'» y ha acusado a la izquierda de adueñarse «de los servicios públicos».

«'Sanidad pública' es el nuevo 'Nunca mais' y el 'No a la guerra'. Es un grito político que está puesto en marcha por supuestos profesionales que son 42, 50 o 60 de los más de 90.000 profesionales sanitarios que tiene esta Comunidad y son personas que si en lugar de tener las manos en una pancarta y en un megáfono, estuvieran al teléfono ayudarían mucho más», ha manifestado en la sesión de control del Pleno de la Asamblea, en respuesta a las críticas de la portavoz de Más Madrid, Mónica García.

Para Ayuso, los sanitarios en huelga «no representan a los médicos» y los sindicatos lo que quieren es «alargar» los paros «hasta junio como se decía en tantos audios y como se ve en los correos electrónicos». «Han dejado de ser auténticos profesionales», ha sostenido, al tiempo que ha criticado que estén en huelga «menos cuando hay vacaciones en Navidad».

La dirigente madrileña ha reconocido que los médicos tienen que «defender sus intereses» pero ha acusado a la izquierda de estar «ensuciando los centros de salud, creyendo que son sus sedes electorales» y «usando el dinero público» para llevar autobuses a manifestaciones.

García: "en madrid la sanidad se defiende"

Previamente, García ha afeado a Ayuso que quiera ser recordada «como la que se enfrenta y la que confronta» con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Como objetivo de gobierno no me parece muy ambicioso. Es más, me parece un poco vaguete... Por eso le quiero preguntar si es Sánchez alguno de los nombres de fondos buitre que han venido a disparar el precio de la vivienda, si acaso es Sánchez alguno de los colegios que falta por construir en Getafe, Villaverde o Alcalá o si es Sánchez el apellido de los pediatras que faltan en Colmenar Viejo, en Valdemoro o en Tres Cantos», ha espetado a continuación.

También le ha preguntado si es «Sánchez el nombre de alguna residencia en la que dan de comer comida bazofia a los mayores». «Si no es así, dígale a los madrileños que nos importa a nosotros su confrontación personal», ha lanzado.

La líder de la oposición ha instado a la presidenta a que recuerde que no está «para pasar a la historia sino para hacer que los madrileños vivan mejor». Además, ha sostenido que Ayuso será recordada por «los protocolos de la vergüenza, por la mordida de su hermano, por arrasar los alquileres», por «abandonar» a los mayores y por «cargarse la sanidad pública».

En cambio, ha defendido que ella anhela ser recordada «por recuperar» la sanidad pública y «devolvérsela a los madrileños». «Aquí en Madrid la sanidad se defiende y se cuida», ha remarcado, para acabar exigiendo a la presidenta que pida perdón «por maltratar» la sanidad.