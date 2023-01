La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este martes que se haga un ajuste técnico en la ley del 'solo sí es sí' pero que «no se toque el consentimiento» porque ve la medida como un paso muy necesario que recoge el consenso del feminismo.

En una entrevista de Ràdio 4 y La 2 recogida por Europa Press, ha reclamado que este ajuste se haga mediante un acuerdo de Gobierno, por lo que ha apelado a la responsabilidad de las fuerzas progresistas: «Sin peleas, ponerse de acuerdo por si puede haber una mejora técnica que se haga ya».

Colau quiere que se haga lo antes posible para evitar «alimentar a la derecha y a la extrema derecha, que están haciendo juego sucio», y en concreto ha señalado al PP, que considera que está usando la alarma social para cuestionar el fondo de la ley.

Además, ha pedido al PSOE no hacer una «batalla partidista» y ha afirmado que las rebajas de penas de agresores sexuales no son consecuencia directa de la ley.

"falta de respeto" de collboni

Cuando se cumple una semana de la renuncia del primer teniente de alcalde y líder del PSC en el Ayuntamiento, Jaume Collboni, Colau ha expresado que le ha «decepcionado» y ha considerado su decisión un error, tanto por el hecho como por las formas.

«Fue peor la explicación que la falta de explicación, porque llamó diez minutos antes de que se publicara. Llamar diez minutos antes de la filtración no es creíble que me quieras avisar», ha reprochado.

«Que me diga que no hay nada más que hacer y que él se va a hacer cafés y fotos por los barrios para dedicarse a la campaña con libertad, que todo su tiempo esté libre para hacer fotos y cafés, es una falta de respeto», ha lamentado.

Preguntada por si volvería a gobernar con Collboni, ha respondido que «la confianza no está en el mejor momento», pero que se considera una persona pragmática y que en los últimos ocho años gobernando ha aprendido que se hace política con quien puedes y no con quien quieres, ha dicho.

Por su parte, ha asegurado que va con la «máxima tranquilidad y honestidad» de que BComú tiene un modelo de ciudad, ante el que sitúa a Junts --con su candidato Xavier Trias-- como el máximo rival por presentar el modelo de ciudad más opuesto al suyo.

Respecto al plan de usos del Eixample, considera «una muy buena noticia» que ERC plantee revisar el plan al año de su aprobación porque confía en que se podrán poner de acuerdo con la propuesta, y ha recordado que tiene previsto convocar un pleno extraordinario en los próximos días.

Presupuestos de la generalitat

Sobre la negociación de los Presupuestos de la Generalitat, ha lamentado la falta de acuerdo entre ERC y PSC, a quienes ha pedido responsabilidad: «La gente no está por ver estos espectáculos, que claramente se detecta que hay batallas partidistas y no se está priorizando el interés de los ciudadanos».

Ha criticado en concreto que el PSC esté sacando «medidas enterradas» para dilatar la negociación, según ella, un hecho en el que ve escenificaciones electorales.

Votaría 'no' a la independencia

Por otro lado, ve «absolutamente legítimo» plantear un referéndum pactado en Catalunya, ha señalado que el camino unilateral ha quedado desterrado --en sus palabras--, aunque cree que el conflicto político continúa, y ha dicho que votaría que 'no' a la independencia.

«Quiero menos fronteras, no más, no habría un reconocimiento internacional. No es viable a corto plazo. Plantear maximalismos hace que no avancemos en muchas otras cosas», ha sostenido Colau, que ha insistido en la desjudicialización del conflicto.