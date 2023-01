El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha reclamado este lunes que «se depuren responsabilidades políticas» por la «metedura de pata» que, en su opinión, se ha cometido desde el Gobierno central en relación a la Ley de garantía de la libertad sexual, más conocida como ley del 'solo sí es sí', y ha sostenido que su posible reforma llegaría «tarde y mal».

Así lo ha indicado el consejero de la Presidencia en el transcurso de un encuentro informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla en el que, preguntado por la reforma que desde el Gobierno central se ha apuntado que se quiere acometer sobre determinados aspectos de esta ley, ha señalado que lo que ha ocurrido con esta normativa ha sido una «metedura de pata sin precedentes» por parte de quien la ha impulsado.

Además, Antonio Sanz ha opinado que, «si llega esta reforma» de la ley, lo hará «tarde y mal», porque la aplicación de la norma ya ha generado «consecuencias» para «infractores, condenados, violadores», en forma de «beneficios penitenciarios», y «las víctimas están perplejas».

«Si ahora se rectifica, llega tarde y mal, y creo que, llegue o no esta reforma, que debería llegar cuanto antes, habría que depurar responsabilidades políticas», según ha argumentado Antonio Sanz, quien directamente ha reclamado «que se depuren» esas «responsabilidades políticas», porque «estas cosas no pueden pasar sin que los responsables de tamaña metedura de pata no lo paguen», y «esto no puede quedar solo en una mera metedura de pata», según ha sentenciado.

Por otro lado, el consejero de la Presidencia también ha criticado la reforma del delito de malversación que ha promovido el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha denunciado que «es la primera vez» que ve «que se da un paso atrás en la lucha contra la corrupción en este país», donde «hasta ahora se habían dado pasos adelante».

Al hilo, y con la vista puesta en las elecciones municipales del 28 de mayo, Antonio Sanz ha comentado que cree que «hay una parte importante de la izquierda moderada, muchos votantes del PSOE, que no se ven reflejados en estos momentos en reformas que están planteando» por parte del Gobierno como la referida del delito de malversación; ciudadanos que quieren que «los gobiernos funcionen y no se extralimiten», y cree que «un porcentaje de ese voto moderado puede ir dirigido a alcaldes 'populares'», y eso podría ocurrir también en municipios andaluces en dichos comicios, según ha augurado.