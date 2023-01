La directora de cine Carla Simón ha ganado el Premio Feroz 2023 a la mejor dirección por la película 'Alcarrás' en la gala que ha acogido esta noche el Auditorio de Zaragoza, donde Pedro Almodóvar ha recogido el Premio Audi de Honor.

Simón ha recordado que esta película se estrenó «hace mucho tiempo» y si se sigue hablando es «gracias a la Prensa». «Valió mucho la pena», ha dicho, realzando el papel de su «maravilloso equipo».

El equipo de 'As bestas', premio a la mejor película dramática, ha puesto de relieve el «indispensable» trabajo de la Prensa porque «hay películas que no llegan a tener visibilidad y 'As bestas' ha conseguido el apoyo de la Prensa y del público, y eso no pasa siempre». «Ha sido un viaje muy bonito, los Feroz nos han ayudado mucho y lo sentimos como algo personal».

'Competencia oficial', producida por Jaume Roures, ha sido premio a la mejor película de comedia. Un miembro del equipo ha destacado el trabajo «fantástico» de los técnicos.

El premio al mejor actor protagonista de una película ha recaído en Nacho Sánchez por 'Mantícora'. «Parece irreal que con estos compañeros esté aquí arriba yo, es un honor estar nominado con vosotros», ha elogiado, haciendo hincapié en que el premio «es de todo el equipazo».

La ganadora del premio a la mejor actriz protagonista de una película, Laia Costa, por 'Cinco lobitos', ha dado las gracias «a toda la asociación lobita» por «esta gala, muy punky» y ha comentado que la directora de la película, Alauda Ruiz de Azúa, «brillaba al explicarlo todo» cuando le propuso participar en la obra. Ha dedicado el premio a su familia.

El premio al mejor guión de una película ha sido para Alauda Ruiz de Azúa por 'Cinco lobitos«. Ha citado a Ramón Barea, Laia Costa y Mikel Bustamante, también a los productores »por apostar por este guión de una novata« y a Pedro Almodóvar, »el mejor embajador posible de esta película".

El premio al mejor actor de reparto de una película ha recaído en Luis Zahera por 'As bestas', quien al recoger el galardón ha dicho que «el personaje es bastante feroz» y ha dado las gracias al director, Rodrigo Sorogoyen, «y a todos ustedes».

La mejor actriz de reparto de una película es Susi Sánchez por 'Cinco lobitos', quien ha agradecido el reconocimiento a todo el gremio de periodistas: «Siempre me habéis cuidado mucho». También ha mencionado a Laura Ruiz de Azúa por regalarle «un personaje con hondura» y ha ofrecido el premio al director, recientemente fallecido, Agustí Villaronga.

Series

'La ruta', producida por Montse García, Eduardo Villanueva y Nacho Lavilla, ha recibido el premio a la mejor serie dramática. Los productores han recordado a sus familias y amigos y a «todos los feroces».

'No me gusta conducir' ha obtenido el premio a la mejor serie de comedia, con la producción de José Skaf, Guillermo Farré, Nahikari Ipiña y Borja Cobeaga, quienes han dado las gracias a todo el equipo artístico y técnico, que «ha estado a 45 grados este veranito».

Juan Diego Botto ha ganado el premio al mejor actor protagonista de una serie por 'No me gusta conducir', manifestando: «No me lo esperaba para nada». Ha opinado que «los admirables amigos de la Prensa han cometido un error» y que «habría sido imposible sin todos los compañeros, que han hecho un magnífico trabajo». Del director, Borja Cobeaga, ha destacado «el pulso, el cariño, el afecto» con el que ha dirigido la serie y ha confiado en que el éxito del cine este año «no sea una ilusión óptica».

La ganadora del premio a la mejor actriz protagonista de una serie, Claudia Salas, por 'La ruta', ha dicho estar «supernerviosa» y ha destacado el alto nivel de todas las actrices. Ha compartido el premio con los equipos técnicos porque «hacen el 90 por ciento del 10 que nosotros damos» y a su familia y amigos.

El premio al mejor actor de reparto de serie ha sido para David Lorente por 'No me gusta conducir', cuyo director, Borja Cobeaga, ha recogido el premio en su nombre, señalando que «David es un actor estupendo y una persona más estupenda más todavía». Ha leído un mensaje de Lorente: «Siento mucho no poder estar aquí; no lo dedico, no lo comparto; lo reparto entre todos, con el grandísimo equipo con el que maravillosamente he trabajado».

Patricia López Arnaiz ha ganado el premio a la mejor actriz de reparto en una serie por 'Intimidad' y ha agradecido el galardón a la Asociación de Informadores Cinematográficos: «Nos ayudáis un huevo y la gente va al cine gracias a vosotros». Ha comentado que el personaje le ha hecho sufrir, pero el rodaje ha sido «maravilloso» y «ha sido una experiencia genial».

El Premio Dama al mejor guión de una serie ha sido para los guionistas de 'La ruta', Borja Soler, Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Silvia Herreros de Tejada, quienes han agradecido la participación de «un equipo increíble» y este «premio maravilloso». «Gracias por creer en nosotros cuando nadie creía, a la ruta valenciana, que sois historia de la música y a Caballo por este regalo».

El premio Arrebato de ficción ha sido para 'La piedad', de Eduardo Casanova, quien ha dado «un beso para toda la humanidad», y el premio Arrebato de no ficción se ha concedido a 'La visita y un jardín secreto', de Irene M. Borrego, quien ha dicho que «es un trabajo de equipo y esta película jamás hubiera sido posible sin el equipo», añadiendo que «la fragilidad en realidad es una virtud y todos somos frágiles».

Olivier Arson ha gando el premio a la mejor musica original por 'As bestas', quien ha expresado que el premio es «maravilloso» y ha compartido su premio con «Nerea» tras un año de trabajo. «Si estuviera solo en otro contexto seria muy distinto», ha dicho.

La ganadora del premio al mejor tráiler, Marta Longás, por 'Cerdita', ha dedicado el galardón a sus amigas, a los espectadores, a Rafa, Cris, su familia y «sobre todo a mis padres, que son los mejores». El ganador del premio al mejor cartel es Carlos Vermut, por 'Mantícora'.

La presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos, María Guerra, ha lamentado «las malas condiciones laborales». Ha explicado que forman parte de la asociación 250 periodistas con ánimo de «destacar las obras audiovisuales que se quedan fuera de lo establecido».

«La cultura sufre el síndrome de Penélope y eso nos anima a seguir existiendo», ha enfatizado, elogiando «las obras transformadoras de verdad» y a Pedro Almodóvar, «que a la décima ha aceptado este Feroz».