La Comunidad de Madrid ha criticado que desde el Ministerio de Sanidad se haya anunciado la retirada de la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público para el próximo día 7 de febrero sin contar con las Comunidades Autónomas y sin facilitarles el informe técnico que avale esta decisión.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, junto con la Junta de Castilla y León y la Comunitat Valenciana, trasladaron este jueves durante la reunión de la Ponencia de Alertas su malestar, para que constara en acta, al no haberse facilitado ningún documento técnico que avalara la decisión del Ministerio.

De hecho, en este cónclave a nivel técnico el tema de la retirada de mascarillas no figuraba en el orden del día, aunque entró en el turno de ruegos y preguntas. Precisamente, la ministra del ramo, Carolina Darias, confirmó este jueves que la decisión de acabar con el uso obligatorio en el transporte público se llevaría al Consejo de Ministros el día 7.

Previamente, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAES), Fernando Simón, ya había avanzado que esta medida se adoptaría en las próximas semanas. Estas tres comunidades del PP, Madrid, Castilla y León y Comunitat Valenciana, denunciaron durante la Ponencia de Alertas que este organismo «está manipulando», ya que, según fuentes de la Consejería madrileña, no ha facilitado a los gobiernos regionales el informe técnico correspondiente y, por tanto, no cuenta con el aval de las Comunidades Autónomas.

Anuncio a los medios

Durante un acto este jueves en la Consejería de Sanidad, el máximo responsable de la Sanidad madrileña, Enrique Ruiz Escudero, censuró que el Gobierno central no haya comunicado a las Comunidades Autónomas la decisión sobre la retirada de las mascarillas en el transporte público y le recriminó que se ignore a los gobiernos regionales en sus propuestas sobre este tema.

El responsable de Sanidad madrileño censuró que este tema se haya abordado durante el turno de ruegos y preguntas en la Ponencia de Alertas a petición de las Comunidades Autónomas y, finalmente, el anuncio de la retirada se hiciera por parte de la portavoz del Gobierno en una entrevista radiofónica.

En cualquier caso, es una medida que el Gobierno de la Comunidad de Madrid aplaude y que lleva seis meses reclamando, desde el mes de septiembre. «Nosotros no hemos tenido ninguna comunicación en la Consejería de Sanidad respecto a esta situación», indicó.

En esta línea, criticó que no se atendiera la petición del Gobierno regional ni la de celebrar una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial para abordar la situación en China. «Es una actitud del Gobierno que hemos visto desde hace muchos años y que no hay manera que consigan cambiar. Que sea una decisión técnica y que luego se anuncie y no al revés», señaló.

El consejero madrileño, en cualquier caso, recalcó que la retirada del uso obligatorio de la mascarilla en transporte público «no tenía mucho sentido», máxime cuando dejó de usarse en situaciones como en el ocio. Además, mencionó la incidencia acumulada actual y la escasa repercusión asistencial, con diez personas ingresadas en UCI este jueves, que es «bajo».