Sanidad comunicará el martes a la concesionaria el inicio de la reversión del departamento de Dénia, que durará un año

La Generalitat comunicará el próximo martes 31 a la empresa concesionaria el inicio del proceso de reversión al sistema público del área de salud de Dénia, en un proceso que concluirá a final de enero de 2024.

Así lo ha anunciado el conseller de Sanidad Universal y Salud Pública, Miguel Mínguez, en su comparecencia ante Les Corts, donde ha destacado el compromiso del Consell de recuperar para lo público todas las áreas con concesión administrativa. «Después de Dénia vendrá Manises y Elx-Crevillent», ha señalado.

Mínguez ha abogado por iniciar el proceso en Dénia con las «máximas garantías» tras el proceso de Alzira y Torrevieja, donde las empresas concesionarias pusieron «multitud de obstáculos», mostraron una «falta de colaboración completa» y recurrieron a una «judicialización innecesaria» en la que los tribunales «siempre dieron la razón» a la Generalitat.

Para ello, en junio se puso en marcha un grupo de trabajo para iniciar este proceso con las «máximas garantías jurídicas» y será el martes, día 31, cuando se comunique a la empresa el contrato de concesión finalizará, «tal como se establece en los términos de contratación», el 31 de enero de 2024.

Mínguez ha expresado su deseo que, vista la experiencia de Alzira y Torrevieja, la empresa «ofrecerá la colaboración que se espera y es habitual en el tráfico jurídico» y ha asegurado que la reversión supondrá «mejores condiciones laborales».

Asimismo, ha remarcado que están en contacto con los profesionales para que el proceso se realice siempre «desde la vía del diálogo» ya que la Generalitat desea una «transición natural y sin conflictos». Así, se ha mostrado convencido de que este proceso culminará con una «mejora sustancial» de la atención a la población del área de Dénia.

Nadal

La explicación de Mínguez venía como respuesta a la pregunta del diputado de Compromís Josep Nadal, que ha preguntado porqué no se inició este proceso con antelación como aprobaron Les Corts en verano. «El objetivo de iniciar antes la reversión era impedir el desastre que ya hemos pasado a otros procesos, motivado por el caos provocado por la empresa, que vacía los sistemas informáticos provocando el sufrimiento de la ciudadanía y el personal ya que ni se pueden dar citas ni nada. Les Corts le dimos una herramienta al Consell para que controlara en corto a la empresa y no se ha aprovechado».

«Al menos --ha añadido Nadal-- en su respuesta el conseller ha asegurado que el proceso de reversión de la Marina se iniciará en los próximos días, reafirmando aquello que sustenta el pacto de gobierno del Botánico según el cual toda la sanidad pública valenciana tiene que pasar a ser de gestión directa. Así, quedará iniciado el procedimiento para que el 31 de enero de 2024, cuando finaliza la concesión privada, el departamento sanitario de la Marina Alta vuelva a ser de gestión pública».

Esta concesión entraba dentro de las políticas del Partido Popular de privatización de los servicios públicos, que en cuanto a la sanidad tuvo nuestro país como punta de lanza de lo que se denominaría modelo Alzira y que se exportaría a otros lugares de España y de Europa.

La privatización de la sanidad en la Marina Alta, según el diputado, «ha causado un mal imposible de cuantificar en la comarca». «Estamos a la cola en todos los indicadores, los últimos en camas per cápita, los últimos en personal sanitario per cápita, los últimos en derivaciones al especialista. Falta personal en todas las áreas porque la concesionaria Ribera Salud no cubre las bajas», ha señalado.