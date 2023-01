Unas 5.000 personas se han manifestado este jueves en la segunda jornada de huelga de médicos convocada por Metges de Catalunya (MC) para conseguir «soluciones específicas» dirigidas al colectivo de facultativos que mejoren la calidad asistencial del sistema y las condiciones de estos trabajadores.

En declaraciones a los periodistas este jueves, el secretario general de MC, Xavier Lleonart, ha asegurado que el Govern dispone de las herramientas para revertir esta situación y ha acusado al Ejecutivo catalán de poner excusas: «No estamos dispuestos a consentir que nos digan que no pueden hacerlo».

Lleonart ha aclarado que trabajarán también para conseguir soluciones generales que afecten al conjunto de profesionales sanitarios pero ha remarcado que «ahora el conflicto está con los médicos», que a su parecer necesitan mejoras ahora y no se pueden demorar.

La manifestación ha salido sobre las 10.30 horas de la plaza Sant Jaume, ha bajado por Via Laietana y ha seguido por el paseo de Isabel II hasta llegar al Parlament, y los asistentes han coreado cánticos como 'Aragonès, de qué mutúa eres', 'Cada dos meses, no es terapia' y 'Sin las médicas, no hay sanidad', entre otros.

El viernes a las 12 horas el departamento y Metges de Catalunya retomarán las negociaciones tras un parentesis de dos días de movilizaciones: antes de la huelga ambas partes constataban un acercamiento pero ahora el sindicato cree que «sería erróneo» empezar por el punto de partida de la ultima reunión.

Así ha respondido Lleonart al ser preguntado por los contactos con el Govern, que reanudarán en 24 horas con el objetivo de conseguir mejoras de «implantación inmediata» que reviertan en la calidad asistencial que prestan al paciente y en las condiciones laborales y retributivas.

Con estas reclamaciones el sindicato quiere «evitar la huída del talento médico», una problemática que en la primera jornada de huelga representó con una acción simbólica frente a la Estación de Sants como si los médicos fueran a trabajar al extranjero debido a las condiciones que hay en Catalunya.

Este jueves han hecho una pañolada con las batas blancas frente al Parlament y después las han tirado: «¡Es ahora o nunca!», ha sostenido Lleonart tras dos convocatorias de huelga que considera un éxito.

Representantes parlamentarios del PSC, los comuns y la CUP han salido de la cámara catalana para saludar a Lleonart, al presidente de Metges de Catalunya, Jordi Cruz, y a otros representantes sindicales.

Seguimiento

Con datos de hasta las 10.15 horas, la Conselleria de Salud de la Generalitat ha cifrado en un 27,3% el seguimiento de la huelga en el turno de noche, con un 35% de las entidades proveedoras reportadas incluidas las del ICS.

Por su parte, Metges de Catalunya (MC) ha cifrado en un 70% el seguimiento de la huelga de sanitarios en el primer turno de este jueves.