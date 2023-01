Soro asegura que existe "opacidad cero" en la adjudicación de la gestión del hotel de la estación de Canfranc

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha manifestado, en relación a las criticas del PP de falta de transparencia en la adjudicación de la gestión del hotel de la Estación Internacional de Canfranc, que ha habido «opacidad cero» y que «todo es público y notorio y todo está en el perfil del contratante».

El diputado portavoz de Cultura del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha solicitado este miércoles la comparecencia ante el Parlamento autonómico de José Luis Soro, para que explique el proceso de adjudicación a Barceló Hotel Group de la gestión del hotel de la estación de Canfranc.

El consejero ha dicho lo siguiente: «Yo hacía muchísimo tiempo que no asistía a una rueda de prensa con tan poco rigor, con tal cúmulo de inexactitudes, ha sido la típica rueda de prensa del Rincón del Vago, el señor Ledesma no ha mirado ni un papel, no tiene ni idea de lo que está hablando y lo único que habla es de referencias, tira el anzuelo y a ver si alguien pesca».

En opinión de Soro, lo que ocurre es que al PP «le sabe muy malo que ellos no pudieran hacer nada, están rabiosos con el tema, y ha sido este Gobierno el que ha conseguido hacer algo, que hace siete años parecía imposible, que era recuperar Canfranc. Le sabe muy malo, lo único que hizo Luisa Fernanda Rudi en su día fue pagar 300.000 euros a Adif comprar un edificio que iban a cederlo gratis, eso es lo que hizo el Partido Popular pagar 300.000 euros y nada más». Ha incidido que «nosotros hemos conseguido desatascar el proyecto y hacerlo una realidad».

Soro ha referido que Ledesma dice que ha habido oscurantismo, falta de transparencia. «Lo que pasa es que para informarte tienes que ir al perfil del contratante, todo esto se ha tramitado con arreglo a unos pliegos, pliego de condiciones particulares, pliego de condiciones técnicas que se publicaron en septiembre de 2017, que publicó Suelo y Vivienda, la propietaria del edificio, y en esos pliegos se detalla todo el procedimiento que se ha seguido», ha relatado.

El consejero ha resaltado que las exigencias para presentar ofertas han sido muy estrictas. «Las empresas interesadas tenían que tener clasificación tanto para obra general como para obra ferroviaria y para restauración de patrimonio cultural, y además demostrar ellos o a través de otra empresa cinco años en experiencia hotelera porque lo que estamos contratando era la relación de proyectos de ejecución de obras civiles, de la organización ferroviaria y además de restauración de un BIC, y después la gestión del hotel».

Solo una empresa, una UTE Acciona y Avintia se presentó aportando la experiencia de otra empresa, una empresa de socios aragoneses, Canfranc 2018, que era la que tenía experiencia hotelera, ha detallado, al tiempo que ha agregado que «en todo momento en la tramitación se ha respondido a esos pliegos que tienen todos los informes necesarios», y que se está recabando la documentación solicitada por el PP a través de las Cortes de Aragón para proporcionársela.

«La selección se licita, se adjudica a la UTE Canfranc Avintia, a la UTE Acciona Avintia, que a su vez, con arreglo al contrato, cede, con la autorización del Consejo de Administración de Suelo y Vivienda, la explotación hotelera a la sociedad Canfranc 2018, que es la que a su vez acuerda con Barceló que explote el hotel. Esa es una relación en la que el Gobierno de Aragón ni entra, es decir a quien hemos adjudicado, cede a un tercero que, a su vez dentro, por supuesto, del pliego, cede a Barceló», ha expuesto. «Se ha seleccionado de forma absolutamente legal y transparente», ha insistido Soro.

El consejero ha rechazado las acusaciones de «pelotazo en toda regla» por parte del diputado del PP. «No tiene ni idea lo que se ha invertido en el hotel y mezcla todo, los 32 millones es el conjunto, es la obra ferroviaria, la rehabilitación del hotel y también la urbanización de la explanada. En el hotel, incluso con el incremento de materias primas, la inversión final rondará los 15 millones», ha informado.

Además, ha asegurado que el hotel siempre va a ser un bien público. «Al vestíbulo, donde va a estar la recepción, puede pasar cualquiera, y el resto va a estar alquilado a una empresa por sesenta y nueve años con el objetivo de recuperar la inversión que hacemos». En este sentido, ha estimado que «si hemos invertido 15 millones, lo que vamos a cobrar al final son unos 25 millones, y aunque hay que tener en cuenta que el dinero no vale lo mismo hoy que dentro de sesenta y nueve años, la operación es impecable».

Ha abundado que «es un modelo absolutamente habitual y, por ejemplo, salvando las distancias, el Aeropuerto de Teruel, que gestionamos conjuntamente el Gobierno y el Ayuntamiento de Teruel del Partido Popular es muy parecido en funcionamiento. Desde el Aeropuerto de Teruel hacemos inversiones fundamentalmente con el FITE y a través del canon que pagan las concesionarias recuperamos la inversión».

José Luis Soro ha ironizado al indicar que no sabía que «al señor Ledesma lo que hacemos en el Aeropuerto de Teruel junto con el Partido Popular le parecen pelotazos, pero también lo de Canfranc es una operación absolutamente habitual muy buena para los aragoneses, no perdemos la propiedad y el edificio está abierto, de otra forma, se habría hundido, estaría cerrado y lo que vamos es a darle utilidad como motor de desarrollo económico».

El consejero ha declarado que Ledesma «en su rueda de prensa, al final enseña la patita y de lo que quería hablar de verdad era de blanquear la operación Romareda, eso quería hablar de verdad, intenta de alguna manera justificar utilizando un icono, como Canfranc y un procedimiento que ha sido escrupulosamente legal intentar justificar lo que, por lo visto, el PP pretende hacer con La Romareda».

Por último, Soro ha dicho que «no tiene absolutamente nada que ver en absoluto, lo que hemos hecho en Canfranc, con lo que parece ser el Partido Popular pretende hacer con La Romareda en el Ayuntamiento de Zaragoza».