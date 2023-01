Ayuso reivindica una universidad "de todos" tras ser nombrada alumna ilustre de la UCM con críticas de estudiantes

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha sido nombrada por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) alumna ilustre y ha aprovechado para, ante las críticas de una parte de estudiantes por el reconocimiento, reivindicar una universidad «de todos».

El Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Información ha sido el escenario del acto, que ha comenzado sobre las 11 horas, ante el que se ha desplegado un fuerte dispositivo policial debido a la manifestación que estudiantes habían convocado a las puertas.

Durante su intervención, Ayuso, licenciada en Periodismo en 2002, ha recordado sus «mágicos» tiempos universitarios y ha hecho hincapié que siempre que ha vuelto a la UCM lo ha hecho «como una más».

Ahora la decisión del Rectorado, que se tomó en 2019, le ha hecho «feliz». «Hace poco leí que se estaban organizando grupos de alumnos, algunos profesores, dirigentes universitarios y muchas personas ajenas a esta Universidad. Lo que querían era con ello impedir que recibiera este reconocimiento, participar libremente en este acto. Incluso he llegado a leer amenazas. Tenemos un helicóptero sobrevolando la Universidad... pero nuevamente he defendido ser una más», ha declarado.

En este sentido, ha lamentado que esto a veces «tiña» eventos como estos, destinados a alumnos «que se merecen todo» y sus familias, y que se vean en situaciones de «tirantez». «Después de ver el desafío, desafiando al oleaje una vez más, por coherencia, todavía me sentí más concernida en este evento», ha señalado.

Ayuso ha recordado que hace unos meses en un evento en Derecho era ella quien animaba a alumnos catalanes «a expresarse en libertad presumiendo de Universidad y presumiendo de Madrid». A su parecer, «hubiera sido todavía más incoherente» si no defiende, como hizo en sus «años estudiantiles», una «universidad pública de todos».

«Pocos lugares han de ser tan plurales, tolerantes y un ejemplo de convivencia como la universidad y en pocas regiones como Madrid vivimos en un entorno de contrastes, de cultura, de mestizaje, de libertad», ha manifestado, al tiempo que ha señalado que todos tienen que «defender la convivencia en la universidad presencial más grande de España, la de todos», y ha reivindicado que «la libertad se protege defendiéndola».

Referencias de los premiados

Se ha nombrado además alumnos ilustres al publicista Rafa Antón; a la periodista de RTVE Almudena Ariza; al periodista de la Cadena Cope, Ángel Expósito; al escritor Arturo Pérez-Reverte; al actor y periodista, Antonio de la Torre; al fundador de la agencia de RRPP Torres y Carrera, Xurxo Torres, y al documentalista Miguel Trillo.

«Visto lo visto y oído lo oído esta mañana, a mí me da un puntito de pena llegar a mi facultad, llegar a mi 'Complu'. Hasta que tuve coche yo llegaba en el F como dije antes, aparcar en el parking enfrente de Medicina y llegar hasta aquí entre furgones de la Policía. Pensé que vivía en otro tiempo. No me gusta nada entrar en la facultad con un código QR», ha señalado Ángel Expósito. En este punto, el periodista ha compartido que le desagrada tener que reivindicar en un sitio como este «el respeto, la educación, la libertad y la pluralidad».

Por su parte, Antonio de la Torre ha indicado que le preocupa que el periodismo que él aprendió en la Facultad conviva ahora con «una comunicación donde los bulos y los 'fake news' se usan a veces por determinados líderes de opinión con objetivo de marcar la 'agenda setting'». «A mí ese periodismo me preocupa mucho. Entiendo que el Rectorado no comparte esta preocupación», ha apuntado a continuación, para acabar reivindicando lo importante de la Educación pública.

Críticas de la alumna con mayor nota

En el acto también se han concedido Premios extraordinarios de Grado curso 2021-22 así como los Premios extraordinarios de Doctorado 2019-2020. La alumna con mayor nota de Comunicación Audiovisual (9,28), Elsa Lozano, ha tomado la palabra y ha señalado que este premio no lo quiere para «absolutamente nada». «No sé quién ha decidido que yo aquí soy la mejor de la promoción, supongo que la misma persona que le va a dar hoy el premio a la señora Ayuso», ha declarado.

Pese a estas palabras, ha sostenido que la Complutense es «increíble» y que esta la forman sus compañeros «que están ahí fuera manifestándose». Así, ha sostenido que ella quiere que se le dé más nombre a ellos porque son «ilustres de verdad» y ha tenido un reconocimiento para sus profesores. «Ayuso 'pepera' los ilustres están fuera», ha concluido.

Es la universidad "de todos", justifica la ucm

El rector, Joaquín Goyache, ha felicitado a los premiados y ha recordado que este acto también es «un verdadero homenaje a los estudios y a las investigaciones realizadas». «Existen pocos lugares diferentes a una universidad pública de las características de la nuestra donde sea posible realizar tantas acciones beneficiosas», ha puesto en valor.

Por su parte, el vicerrector responsable del Programa Alumni, José María Coello, ha explicado que este reconocimiento pretende subrayar «la formación que se adquiere en la Universidad» así como «la excelencia que motiva y que permite a sus egresados obtener en la vida civil, en los más amplios sectores de la vida social, el máximo éxito profesional y el máximo reconocimiento social».

«¿Qué tienen en común todas estas personas? Tienen por lo menos dos cosas. En primer lugar, haber estudiado en este centro. Haber estudiado en esta casa de estudios, en la Facultad de Ciencias de la Información que como toda ella es un lugar de excelencia. Y, en segundo lugar, haber alcanzado unas altas cuotas de reconocimiento social y de éxito profesional que la universidad constata», ha declarado.

Asimismo, ha defendido que esta «es una universidad que se alegra de ese éxito en todas, en todas, en las más diversas facetas de la vida social, de todos sus egresados por encima de sus ideologías, por encima de las actividades profesionales a las que se dediquen, por encima de la generación a la que pertenezcan y por encima de cualquier otra condición o circunstancia». «Esta es una universidad pública y, por lo tanto, una universidad de todos y para todos», ha concluido.

Manifestantes critican el "dedazo" y simpatizantes muestran apoyo

Una hora antes de que la presidenta recibiese este reconocimiento, unas 200 personas clamaban en el exterior de la Facultad contra el «dedazo» del nombramiento. Los movilizados han negado que Ayuso sea «ilustre» y la han contrapuesto a los médicos de Atención Primaria, que están en huelga.

'Ayuso de ilustre no tiene nada', 'Viva la lucha de la sanitarias', 'Ni un euro más para la privada' y 'Las ilustres están fuera' han sido algunas de las proclamas de los concentrados, entre los que había estudiantes, docentes y trabajadores de la UCM.

Asimismo, han censurado la «militarización» del espacio universitario frente al «amplio rechazo» que entienden que suscita el nombramiento en la comunidad educativa. El fuerte dispositivo policial, compuesto de varios anillos de paso, ha impedido que se acercasen los manifestantes al edificio y solo ha permitido el acceso a personas acreditadas y estudiantes con carnet. Se han situado así en la acera de enfrente y a varios metros del lugar donde Ayuso recibía el reconocimiento.

Esta tensión también se ha trasladado al interior del edificio. De hecho, la presidenta ha sido recibida con gritos en ambos sentidos. Por un lado, un grupo de asistentes, liderados por el presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, Ignacio Dancausa, han lanzado consignas como Presidenta, presidenta', 'Mayoría absoluta', 'Libertad' y 'Comunista el que no vote', que han sido respondidas por otro sector al grito de 'Fuera fascistas de la universidad'.