Collboni (PSC) sobre el nuevo Gobierno de Barcelona tras su renuncia: "Los pactos deben cumplirse"

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ha advertido de que los cambios en el Gobierno municipal tras su renuncia deben responder a los términos del acuerdo de coalición entre BComú y los socialistas: «Los pactos deben cumplirse».

Lo ha dicho este martes en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press después de que haya renunciado a su acta de concejal para centrarse en su candidatura para las elecciones municipales y ante la reorganización del Gobierno municipal tras su marcha.

Precisamente este mismo martes, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha avanzado esta martes en una entrevista en 'Ser Catalunya', recogida por Europa Press, que no reorganizará el cartapacio municipal y que delegará las funciones de la primera tenencia a la teniente de alcalde socialista, Laia Bonet, en lugar de nombrarla primera teniente.

En ese sentido, no ha valorado la posibilidad de que el PSC abandone el Ejecutivo municipal si Bonet no es la nueva titular del cargo y ha confiado en mantener «una conversación sosegada, razonable» con Colau sobre la nueva organización.

«Los acuerdos se deben de mantener de la A a la Z», ha subrayado, y ha insistido en que el Ejecutivo municipal debe funcionar de manera ordinaria hasta la celebración de los comicios.

Sobre si anunció a Colau su renuncia a través de un mensaje de WhatsApp, ha asegurado que «esto no es cierto y preferiría no convertir esto en una escena que no tiene ningún sentido».

Oposición al gobierno: "sería ridículo"

Collboni ha insistido en que ha renunciado «no para hacer oposición al Gobierno, sería ridículo, si no para hablar de futuro», y ha opinado que ahora tiene más libertad para hacer propuestas nuevas ante políticas que no han funcionado, en sus palabras.

Ha ensalzado el rol del PSC en el Ejecutivo municipal, al considerar que le han dado estabilidad en momentos muy complicados y que, entre otros, han posibilitado la celebración del Mobile World Congress (MWC) y de la Copa América de Vela: «Sin el PSC no se habrían conseguido».