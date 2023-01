La parlamentaria socialista y presidenta del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (CAGL), Irene García, ha remitido una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), con motivo de la convocatoria del Consejo Andaluz de Concertación Local (CACL) previsto para el próximo lunes 23 de enero, en la que plantea que es necesario «abrir una nueva etapa de puesta en valor del municipalismo y de respeto a los órganos de los que nos hemos dotado en nuestra administración».

Así lo traslada Irene García en dicha carta, también firmada por el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, en la que, según ha informado este sábado el PSOE-A en una nota, se pone de manifiesto que el CACL es un órgano supremo de colaboración y concertación de la Junta de Andalucía y los gobiernos locales, contemplado en el artículo 95 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Los representantes socialistas manifiestan a Moreno en esa misiva su «malestar por no haberse podido consensuar el orden del día» de esa reunión «pese a convocarse un órgano paritario al que usted va a acudir por primera vez desde que es presidente de la Junta», según apostillan.

Desde el PSOE esperan que la reunión de este lunes con Moreno «sirva tratar asuntos que desde el mundo local queremos transmitirle, estableciendo así una agenda de trabajo concreta que posibilite alcanzar acuerdos».

Un primer asunto que se plantea en su carta es el de reclamar «más respeto por las decisiones que se adoptan en el CAGL y en el CACL, porque han sido varias las veces en las que no ha sido así».

«Ha habido ocasiones en las que se han alcanzado consensos que en el último momento se han obviado, de forma que el Ejecutivo andaluz ha presentado proyectos normativos para su aprobación en el Parlamento que no han recogido las aportaciones municipalistas», advierte la carta suscrita por Irene García.

Desde el PSOE-A han advertido de que un «asunto capital» es la reivindicación de una mayor financiación incondicionada para las entidades locales y, al respecto, Irene García ha sostenido que «la subida de la Patrica --Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma-- en diez millones de euros a repartir entre todos los municipios de Andalucía para este año es más que insuficiente, ya que ni siquiera alcanza el 2% de incremento».

Teniendo en cuenta «que el Gobierno de España ha incrementado la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) un 16% en los dos últimos años; la crisis económica, sanitaria, social y el significativo incremento de los precios que venimos padeciendo; así como el aumento de financiación que la Junta de Andalucía ha tenido por parte del Gobierno Central, solicitamos al Gobierno andaluz un incremento de la Patrica de un 9% para esta anualidad, pasando de los 510 a los 556 millones de euros», reclaman también los responsables socialistas.

Además, desde el PSOE han reprochado que, «hasta el momento, la administración autonómica no está contando con la FAMP y los ayuntamientos para la ejecución de los fondos europeos Next Generation-UE que el Gobierno de España está transfiriendo a Andalucía», por lo que en esta carta a la Junta de Andalucía se reclama que «se posibilite la participación activa de los gobiernos locales en el diseño, gestión y ejecución de los fondos europeos Next Generation-UE transferidos por el Gobierno de España a la comunidad autónoma y gestionados por esta última».

Porque «una diligente y participada gestión de estas partidas presupuestarias permitirá una más rápida recuperación económica y social, así como la garantía de la ejecución de estos fondos en los plazos previstos», se sostiene en la misiva remitida a Moreno.

Más reivindicaciones

Otro asunto que el municipalismo plantea al presidente de la Junta de Andalucía para la reunión del CACL del próximo día 23 de enero es el incremento de la aportación para el coste de materiales de los proyectos incluidos en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).

Para «evitar que los ayuntamientos tengan que hacer una importante aportación económica al PFEA como consecuencia del incremento de los precios de los materiales», el presidente de la FAMP exige a la Junta en su carta que «aumente su aportación para materiales en el PFEA al menos en los 8,84 millones de euros que el Gobierno de España ha aumentado sus fondos destinados a mano de obra».

Por último, se recuerda que la aplicación de la Ley de Residuos y la entrada en vigor del Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos «va a gravar a los municipios con un mayor coste de gestión de los residuos municipales, y va a suponer un ingreso extraordinario para la hacienda autonómica».

Esta es la razón por la que los citados responsables socialistas instan «al Gobierno andaluz a reinvertir en actuaciones municipales con carácter finalista las cantidades que la Hacienda autonómica va a ingresar de forma extraordinaria como consecuencia de la aplicación del impuesto por depósito en vertedero».