El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, ha enviado una carta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la que le pide que suspenda el proyecto previsto por su Ministerio para ubicar un centro de personas refugiadas en la antigua clínica Arana, y abra un período de «reflexión sosegada y trabajo compartido» con las instituciones vascas para «abordar conjuntamente un proyecto consensuado» que «se ajuste al modelo vasco de atención al colectivo migrante».

En la misiva, el primer edil gasteiztarra afirma que el pasado 17 de junio de 2022, recibió un correo electrónico del equipo del Secretario de Estado de Migraciones instándole «sin mayor explicación», a la firma de un Memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el Proyecto de Construcción de un Centro de acogida y de protección internacional en nuestra ciudad.

Posteriormente, en el mes de julio ha detallado que recibió una llamada del secretario de Estado de Migraciones informándole sobre la intención de su Ministerio de impulsar dicho centro de acogida en el edificio que albergó la Residencia Arana en Vitoria-Gasteiz.

«Ese mismo mes, y tras un breve período de análisis y consulta con otras instituciones vascas, le trasladé, también por vía telefónica, que no se daban las condiciones necesarias para lanzar este proyecto», ha señalado.

Según ha explicado, expuso que era necesario adecuar el proyecto al modelo de atención desarrollado en Euskadi y «liderado por el Gobierno Vasco para la atención de las personas migrantes» y porque en ese momento se había solicitado la transferencia de las políticas migratorias al Gobierno Vasco

«Desde entones, no he tenido más noticias ni contactos con su Ministerio al respecto de esta iniciativa. Sin embargo, hace apenas unos días, algunos medios de comunicación locales informaban de la próxima construcción de un centro para atender a personas solicitantes de asilo y refugio en la antigua Residencia Arana de Vitoria-Gasteiz, una iniciativa impulsada por el Gobierno de España», ha indicado.

Urtaran recuerda en la carta que explicó a los medios locales que el secretario de Estado de Migraciones le había contactado el pasado mes de julio para proponer la firma de un memorándum, pero que no se había firmado porque el proyecto, «aún no siendo de competencia municipal, no encaja con el modelo de servicio que presta Euskadi al colectivo migrante» y subraya se trata de una «decisión unilateral del Gobierno de España del que ya no había vuelto a tener noticias desde el verano».

«Posteriormente, se han sucedido numerosas declaraciones de personas representantes de las instituciones vascas, de los partidos políticos y de las asociaciones del Tercer Sector que atienden a este colectivo, en las que mayoritariamente se alinean con la necesidad de impulsar un modelo de atención a las personas migrantes diferente y más ajustado a la realidad vasca, basado en centros más redimensionados, individualizados y con un proyecto más conectado a la realidad social», destaca el alcalde.

Reflexión sosegada y trabajo compartido

Por ello, pide al ministro que suspenda el proyecto previsto por su Ministerio y abra un período de reflexión «sosegada y trabajo compartido» con las instituciones vascas para «abordar conjuntamente un proyecto consensuado» de atención a las personas migrantes solicitantes de asilo y refugio en la ciudad y Comunidad Autónoma.

Además, solicita que sea un proyecto que «incremente la capacidad y eficiencia del sistema de acogida a solicitantes de asilo, a la vez que se ajuste al modelo vasco de atención al colectivo migrante».

Tras lamentar que esta cuestión «haya sido objeto de debate público», Urtaran expresa que «Vitoria-Gasteiz, la capital de Euskadi, es una ciudad abierta, acogedora y sensible a las personas y familias más vulnerables» y «amigable con las personas migrantes».

«En mis casi ocho años de alcalde, he procurado fomentar la convivencia en diversidad y el respeto y fomento de los principales valores democráticos y de las virtudes cívicas. La libertad, la igualdad, la tolerancia y la solidaridad deben ser, junto con el respeto a los Derechos Humanos para todas las personas, la base sobre la que se cimenten las relaciones humanas», destaca en el texto enviado.

El alcalde subraya que «Vitoria-Gasteiz es una ciudad conocida y reconocida por su carácter y sensibilidad social, por sus políticas de cooperación al desarrollo, por su apoyo decidido a la integración y participación en nuestra comunidad de las personas migrantes».