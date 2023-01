Cortés (PP) afirma que Aragón está a la cola en inversión educativa y "las consecuencias las pagan los aragoneses"

La portavoz de Educación del Gobierno de Aragón, Pilar Cortés, ha afirmado este jueves que la Comunidad Autónoma está a la cola en inversión educativa «y las consecuencias las pagan los aragoneses».

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha señalado que la media del peso de Educación en España respecto al global presupuestario se sitúa en un 19,5 por ciento y que Aragón se sitúa por debajo de la media con algo más del 17,6 por ciento, «lo que hace que nuestra comunidad se coloque en la cola en gasto educativo».

Así se refleja en el informe de la Secretaría de Estado de Hacienda, que sitúa a Aragón como la cuarta comunidad con menor peso presupuestario en Educación, la quinta si se añade Cataluña, ha continuado.

Cortés ha sido muy crítica, aseverando: «Tenemos un Gobierno que presume de tener el presupuesto más alto de la historia y es una decisión política bajar el peso de Educación. Deberían aprovechar ese presupuesto para avanzar y modernizar porque la educación es el futuro».

Ha añadido que «Lambán ha tomado esta decisión, que es una decisión política. Somos los españoles que más impuestos pagamos pero estamos en la cola en educación. Pagamos más impuestos pero estamos por debajo de la media y los aragoneses no merecen estar por debajo de la media en ninguna estadística».

A la falta de peso presupuestario se suma una «nefasta gestión por parte del consejero Faci», ha recordado Cortés, quien ha enumerado las consecuencias que está teniendo para la educación aragonesa.

«Cualquier indicador del gasto público en educación de la comunidad está por debajo de la media. Es más, hasta el gasto realizado por las corporaciones locales, dentro de sus escasas competencias en la materia, se sitúa por encima en mejor posición que el del Gobierno de Aragón y eso provoca que el porcentaje de menores de 10 a 15 años usuarios de ordenador y de Internet, y el número de ordenadores por unidad o grupo en Aragón esté por debajo de la media», ha explicado.

También que, en el porcentaje de aulas habituales de clase con conexión a Internet, Aragón sea la última de las comunidades autónomas. «Nuestros alumnos, los alumnos de Aragón, son los que menos aulas con Internet tienen de toda España. Y no preocuparse por el peso de la inversión en educación provoca situaciones como las que hemos visto a final de 2022, que los docentes no han cobrado la nómina, ni la extra ni los atrasos, en tiempo y forma. Los únicos funcionarios que no cobraron diciembre en tiempo y forma».

La diputada popular ha enfatizado que también hay docentes que no están cobrando los trienios, los complementos de jefatura de estudios, o los complementos de dirección de CPI, ni los tribunales de oposición que se celebraron en julio o las itinerancias de aquellos docentes que se desplazan en su propio coche para trabajar.

«Eso provoca que los auxiliares de conversación, después de meses de retraso, ahora en enero, parece que van a cobrar» lo que causa «que el presupuesto de personal cierre todos los años con millones y millones de desvío en sus previsiones, que la propia intervención avisa de que no es suficiente».

También ha dicho que el transporte escolar cobra «con meses y meses de retraso», criticando que «ante el aumento del precio de la energía y el coste de la calefacción, el Gobierno de Aragón haga oídos sordos a los llamamientos de centros y ayuntamientos que no pueden hacer frente a ese incremento. Pero al riesgo de tener que apagar la calefacción el consejero Faci solo recomienda bajarla».

Por todo ello, Cortés ha considerado que es necesario un cambio porque «el modelo de gestión de la izquierda nos ha llevado a pagar más impuestos y tener peores servicios y los aragoneses no merecen un Gobierno caracterizado por la mala gestión».