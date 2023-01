Familia pide que la Policía registre más pisos del bloque donde vivía la exnovia del chico mayor hallado en el vertedero

La familia de Ángel, el niño de 11 años cuyos restos se hallaron la semana pasada en el vertedero de Toledo, ha solicitado por escrito a la Policía Nacional que registre más pisos del bloque de viviendas donde vivía la exnovia de Fernando, el chico de 17 años también hallado muerto en el vertedero semanas antes.

Así lo ha indicado este mediodía el portavoz de la familia de Ángel, Sinaí Giménez, quien ha comentado las informaciones en torno a la familia de Lucía, la expareja de Fernando. Él y su primo desaparecieron el 10 de diciembre del madrileño barrio de Carabanchel para supuestamente visitarla, algo que ella niega que ocurriera.

La familia de Lucía, incluida su madre Trini, ha desmentido también cualquier vinculación con la muerte de los menores y ha denunciado ante los medios que pegaron a la chica y que se fueron del bloque de viviendas en el que vivían en Toledo por miedo a represalias.

«Como sabéis, ha salido a la luz que el piso donde vivían se pintó. Pero claro, lo que no se dijo que antes de pintarlo, pues se limpió con lejía y posteriormente se limpió con amoniaco. Pero no son gente que suelen ser muy limpios, sino todo lo contrario. Durante todo el tiempo que llevan en ese piso han hecho muy poca limpieza y, de repente, qué cosas, son los más limpios de España. No solamente limpian y pintan, sino que friegan con lejía y amoniaco. Hay pruebas de lo que estamos diciendo», ha indicado el portavoz.

Por eso, ha pedido a la Policía que registren más viviendas de ese bloque ocupado donde viven familiares de la familia de la expareja de Fernando, donde podrían vivir abuelas y otros familiares y amigos, para recabar pruebas y que busquen a los pintores, al parecer argelinos, de esa inmueble toledano «porque a lo mejor podemos llevarlos muchas sorpresas». Han presentado un escrito sobre los pisos sospechosos.

«Cuando voy la segunda vez a buscar a los niños de allí en Toledo sale un argelino del piso de la Trini con un bote de pintura, que se veía como estaban pintando el piso. Y vi que en un piso enfrente había todo tipo de detergentes, amoniacos y todo. Este piso no se ha revisado ni se ha investigado. Son viviendas ocupadas, no normalizadas», ha detallado un familiar de los niños fallecidos.

Por otro lado, Sinaí Jiménez también ha anunciado que como el asunto está «emborrascado» han contratado los servicios del médico forense y experto antropólogo Francisco Echeverría, quien trabajó en el caso Bretón, que «fue quien confirmó que aquellos huesos encontrados en la finca de Huelva no eran de animales, sino de un niño y una niña».

Por eso, en este caso, la familia de las víctimas no quiere una segunda autopsia de los cuerpos, sino integrar a este experto dentro del juzgado para que, dentro de las pruebas ya emitidas, tener una segunda opinión «de este gran experto» Paco Echeverría.

Ofrecen 250 voluntarios para la búsqueda

Por otro lado, la Sociedad Gitana Española ha organizado un grupo de voluntarios de todas partes de España, de 250 personas que están dispuesta a ayudar y colaborar en la búsqueda del cuerpo de Ángel, ya que de momento solo se ha encontrado un pie del pequeño, que los análisis forenses han certificado que era de él.

«Estamos dispuesto a colaborar con la Policía para ir al vertedero y vaciarlo porque la familia quiere que aparezca el cuerpo del niño Ángel para poder velarlo y poder enterrarlo dignamente. Lógicamente, después poder llevar un ramito de flores al cementerio», ha indicado el portavoz, que ha afirmado que no habrá entierro del niño hasta que no tener el cadáver entero.

Además, Giménez ha pedido a la Policía que no disminuya el número de efectivos en el vertedero, sino que lo aumenten en efectivos y en horas de trabajo. «Queremos que ahora más que nunca aumenten los medios necesarios para vaciar ese vertedero porque queremos encontrarlo y queremos que nos entreguen al niño Ángel para poder enterrarlo», ha indicado. «Al Gobierno le pedimos todos los medios necesarios para encontrar el cuerpo», ha concluido el padre de Ángel.