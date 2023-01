Espadas constata con sindicatos que "a la sanidad pública andaluza se le ha indigestado la mayoría absoluta del PP-A"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha mantenido este miércoles una reunión con representantes de los principales sindicatos sanitarios de Andalucía tras la que ha llegado a la conclusión de que «a la sanidad pública» de la comunidad autónoma «se le ha indigestado claramente la mayoría absoluta del PP» en el Gobierno de la Junta, y en los cuatro años que lleva Juanma Moreno como presidente de la Junta «acumula problemas que en este momento preocupan, y mucho, a los sanitarios y a las organizaciones que les representan».

Así lo ha trasladado Juan Espadas en una atención a medios tras esta reunión que ha valorado «muy positivamente» con los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, SMA y Satse celebrada en el Parlamento, y en la que ha estado acompañado, entre otros representantes socialistas, por la vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Férriz, y la portavoz del Grupo Socialista en la comisión de Salud, María de los Ángeles Prieto.

Juan Espadas ha remarcado que el PSOE-A «ha estado siempre abierto y disponible a alcanzar acuerdos para la mejora del sistema sanitario público», y así lo ha trasladado «por activa y por pasiva», y él mismo «personalmente» al presidente de la Junta, y sigue considerando que es «imprescindible» alcanzar «un gran pacto y un acuerdo por la sanidad pública en Andalucía» para lo que el PSOE-A «va a seguir estando dispuesto», según ha incidido.

Se trataría de «un gran acuerdo que mejore el sistema sanitario y que esté a la altura de lo que nos demandan los pacientes en Andalucía», según ha resumido Espadas, quien también ha indicado que los sindicatos le han trasladado «de manera unánime» que «no hay diálogo con la Consejería de Salud» del Gobierno andaluz, y al respecto ha advertido de que «sin acuerdo, sin diálogo, no vamos a avanzar».

"ninguna negociación abierta" con la junta

«No existe ninguna negociación abierta en la que ellos (los sindicatos) tengan ahora mismo esperanza, porque las cosas que les han ido trasladando estos meses atrás finalmente no se ven plasmadas en la realidad», según ha continuado Espadas, quien también ha apuntado que los sindicatos opinan que el Presupuesto de la Junta para 2023 es «mejor» que el anterior, pero «insuficiente, porque las necesidades son mucho mayores de las que está ahora mismo cubriendo».

Espadas ha criticado al respecto que un Presupuesto como el de 2023 que «no garantiza la estabilidad y la estabilización de los 12.000 sanitarios que están ahora mismo en jaque» en Andalucía, sino que «simplemente les permite garantizar algunos contratos de unos meses es un presupuesto que no ataca la principal debilidad que tenemos ahora, que es reforzar el personal y garantizar la continuidad de esos sanitarios que son imprescindible para el sistema».

Espadas ha comentado que los sindicatos le han trasladado también que la «falta de diálogo» con la Junta «se ha materializado en un desastre organizativo, por ejemplo, con la oferta de empleo público que ha planteado el Servicio Andaluz de Salud (SAS), enmendada, pero desde luego no negociada o acordada en los términos que ellos esperaban».

Desde el PSOE-A han aprovechado esta reunión, además, para pedirle a Moreno que «reactive el grupo de trabajo en materia de sanidad pública» que «comprometimos hace meses» en el Parlamento, para que agentes sociales puedan en él trasladar sus «planteamientos y propuestas y que el Gobierno luego decida qué es lo que hace», según ha abundado Espadas, quien ha sostenido que «no es posible seguir avanzando sin claramente llegar a la conclusión de que tenemos un problema, que radica de manera especial en la Atención Primaria».

Reconocimiento del "problema"

«Si no se reconoce ese problema por parte del Gobierno andaluz, y no parece que haya síntomas en los últimos días de reconocer ese problema, no se le va a poner solución», ha avisado Espadas, quien ha criticado que, ante las «propuestas constructivas» del PSOE-A, «la respuesta de la consejera» de Salud, Catalina García, «o del Gobierno andaluz y su presidente sea decir que el sistema es mejorable, pero que funciona muy bien».

Para mejorar el sistema, Espadas ha compartido con sindicatos fijar en un número «no superior a 28» el máximo de pacientes que podría atender cada médico de Primaria «en un turno ordinario, y que la organización del turno de tarde se establezca con los complementos adecuados, o, por ejemplo, recuperando esa productividad por un cupo que asuma un profesional cuando tenga que asumir la baja de otro compañero y que se le retribuya y se le remunere mensualmente, cuestión que desapareció en agosto de 2022 por decisión de este Gobierno» del PP-A, según ha denunciado.

Espadas ha querido dejar claro que el PSOE-A sabe que esta problemática «no se va a resolver mañana», y los socialistas no plantean «soluciones mágicas», sino que son «bastante conscientes de que es un problema que se arrastra desde hace años», pero «no lo vamos a resolver simplemente mirando atrás o diciendo que estos problemas ya los había hace cuatro años», según ha apostillado.

Frente a ello, ha incidido en que la propuesta del PSOE-A se concretaría «ahora mismo en la Atención Primaria de manera más urgente, con un incremento presupuestario a través de modificaciones» de las cuentas andaluzas, porque, «o hay subidas salariales en determinadas categorías profesionales, o el personal sanitario se va a plantar», según ha advertido.

Desde el PSOE-A reivindican un «plan de choque» que intentara «asegurar» citas con el médico de cabecera en un tiempo máximo de «48 horas de verdad», y que «trasladara que las 24 horas primeras son clave para los pacientes críticos; que reorganizara la jornada de mañana y tarde desde el punto de vista del personal de un centro y hacerlo, además, planteando un tope en el número de pacientes por facultativo», que podría ser de 28, y «la organización de un turno de tarde con unas especificaciones concretas».

La situación de los mir

Por otro lado, Espadas se ha referido también a la cuestión de los médicos internos residentes (MIR), que habría que trasladar «a la negociación con la Administración del Estado», y a «la posibilidad de retenerlos con contratos que al menos tengan un año de duración, porque, si no, irremisiblemente se irán a otras comunidades autónomas».

En esa línea, ha comentado que, respecto a los MIR, «la Junta debería plantearse cómo retener en esta comunidad a aquellos que salen», porque es «competencia» del Gobierno andaluz «que esos contratos no sean tan precarios como para que otra comunidad que plantee mejores condiciones se los lleve».

Espadas ha advertido de que llegan «diez años críticos que todo el mundo identifica que van a ser los que ahora mismo consoliden una situación en la que hay personal sanitario que se va jubilando y la entrada en el sistema es menor de la que sale», de forma que «se producirá un déficit añadido en los próximos años» que «solamente se combate con la entrada de nuevos profesionales».

«Y lo que está claro es que un profesional, un médico, necesita diez años para estar a pleno rendimiento desde que inicia su formación», y «esto no se improvisa», según ha añadido Espadas antes de concluir apuntando que cree que el Gobierno central «es consciente de que, en el tema del acceso a los estudios de Medicina y en el tema de los MIR, hay que tomar decisiones también».