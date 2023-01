Barcelona participa en la edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid desde este miércoles hasta el 22 de enero con un nuevo stand propio de la 'Destinació Barcelona' para proyectar la oferta de la ciudad y de sus comarcas en «clave territorial».

En un comunicado este lunes, el Ayuntamiento de Barcelona detalló que se trata de un espacio de 200 metros cuadrados de Turisme de Barcelona compartido con la Diputación de Barcelona y que esta situado en la zona de Catalunya de la Agència Catalana de Turisme.

El presidente de Turisme de Barcelona, Eduard Torres; el concejal de Turismo e Industrias Creativas de Barcelona, Xavier Marcé, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín inaugurarán el stand este mismo miércoles a las 13 horas, cuando se presentará el nuevo vídeo 'Barcelona, the place to be'.

El espacio cuenta con una programación de actos y eventos para cada uno de los días de la feria y se visibilizarán los «principales reclamos» que marcarán el 2023 como el deporte, la cultura y la enogastronomía.

Este mismo miércoles se celebrará un acto con el ex ciclista 'Purito' Rodríguez en el que se explicará la Vuelta Ciclista y las etapas de Barcelona, junto con proyectos de vías azules y otras rutas.

El chef y empresario Joan Roca, de 'El celler de can Roca' y la cocinera de 'La Gormanda' Carlota Claver, como representante de la nueva generación de cocineros, conversarán el jueves en un acto para dar continuidad a la campaña 'La revolució gastronómica continúa a Barcelona'.

Copa américa y acuerdos

En cuanto a la celebración de la Copa América de Vela en 2024, han programado una presentación a cargo del director general de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona, Ignasi Armengol, y en el ámbito cultural, se pondrán en valor las celebraciones del año Picasso y el Domènech i Montaner.

En el marco del Fitur, Eduard Torres firmará un nuevo convenio de colaboración con Renfe para determinar acciones de márketing y formalizará un acuerdo con México para dar impulso a la estrategia promocional «de uno de los mercados emisores más importantes y de más interés para Barcelona».