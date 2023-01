La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, no concurrirá a las primarias internas de Cs para elegir candidatos a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023 y mantendrá su compromiso político «hasta mayo». No se ha planteado dejar su militancia en Ciudadanos.

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press, señalando que para tomar la decisión ha estado esperando «a ver qué ocurría con la Ejecutiva --de Cs-- que se votó la semana pasada». Fernández ya lo ha comunicado a la dirección autonómica de Cs Aragón «para que propongan otros candidatos», ha comentado, y votará en las próximas primarias de Cs Aragón.

«Yo llevaba desde la última cita electoral, las andaluzas --de 2022--, pidiendo en los foros internos del partido que se hiciera una asamblea mucho antes de lo que se ha hecho» y ahora «llegamos tarde», ha considerado Sara Fernández, miembro de la corriente 'Somos Ciudadanos'.

Ha expuesto que después de varios meses veía que «la Ejecutiva no atendía nuestras propuestas y seguimos a la espera», lamentando que «nunca nos han contestado ni cuántos militantes tenemos», además de que «ha habido una serie de discrepancias».

«La actual Ejecutiva sigue integrada por mucha gente de esa Ejecutiva --anterior-- y no me siento identificada tal cual con el proyecto que representa Cs» actualmente, por lo que «es más coherente dar un paso atrás». «Es la primera decisión que tenía que tomar y la he tomado», ha recalcado, apuntando que no se ha planteado nada más y ha recordado que está en excedencia de su puesto de trabajo desde 2015.

Respecto al futuro de Cs, ha manifestado: «Yo creo que había que haber adoptado otras estrategias hace meses para tener ese futuro porque cada vez que se han abierto las urnas, Cs ha desaparecido de las instituciones», añadiendo que «no se han adoptado decisiones y las que ahora se han adoptado van a llegar tarde». Ha deseado «la mejor de las suertes a los compañeros de la Ejecutiva», puntualizando que no se identifica con todos sus miembros.