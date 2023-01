El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha animado este lunes al presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, a dar «instrucciones» para que se «cese» al portavoz 'popular' en la Diputación Provincial de Huelva, Juan Carlos Duarte, después de que éste haya equiparado los abortos con «asesinatos».

En una atención a medios en el transcurso de una visita a Isla Cristina (Huelva), y a preguntas de los periodistas, el secretario general del PSOE-A se ha pronunciado así al hilo de un comentario publicado por el citado Juan Carlos Duarte, en su cuenta de Twitter a propósito de las medidas «provida» y de fomento de la natalidad que anunció el gobierno de la Junta de Castilla y León --de PP y Vox-- el pasado jueves.

Entre dichas medidas, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), detalló que figurarían un refuerzo de la atención psicológica a las madres embarazadas, un protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal, ofrecer una ecografía 4D que complemente las tres convencionales contempladas actualmente, y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

Al hilo de esta iniciativa, Juan Carlos Duarte ha defendido desde dicha red social que «en Castilla y León quieren evitar asesinatos», una afirmación que Juan Espadas ha tildado de «muy grave».

«Teniendo en cuenta lo que podemos llamar la 'coalición del miedo' que representan Partido Popular y Vox en Castilla y León a la luz de las decisiones que están tomando y que están trasladando en este caso a la opinión pública, y en particular a las mujeres en esa comunidad autónoma, me parece muy grave que el portavoz (del PP) de la Diputación de Huelva se maneje en esos términos», ha añadido el líder del PSOE-A.

El aborto como un "derecho"

Juan Espadas ha aseverado en esa línea que «el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo» está recogido «en el ordenamiento jurídico español», y si el portavoz del PP en la Diputación Provincial de Huelva «no lo sabe, es sencillamente un incompetente o un inepto, y por tanto debe ser cesado de manera fulminante», ha argumentado.

De este modo, el líder del PSOE-A ha añadido que le «gustaría escuchar» este mismo lunes a Juanma Moreno «dando instrucciones inmediatas a su partido y a su grupo en la Diputación de Huelva para que cese a este señor».

«Eso en primer lugar y, en segundo lugar, también me gustaría escucharle» a Moreno decir «si el señor (Alberto Núñez) Feijóo y él mismo van a trasladar al señor (Alfonso Fernández) Mañueco y al Gobierno de Castilla y León que cumpla rigurosamente con las indicaciones que le ha dado el Gobierno de España para defender los derechos de las mujeres», ha continuado Juan Espadas.

Al respecto, el secretario general del PSOE-A ha incidido en señalar que «los derechos están en el ordenamiento jurídico, no son elegibles ni son restringibles al gusto y antojo, en este caso, de las dos fuerzas políticas que gobiernan» en Castilla y León, «porque el Partido Popular no se puede esconder detrás de Vox en esta ocasión», ha apostillado. «Si (el PP) sencillamente no lo ampara, que diga alto y claro que eso no se va a aplicar en Castilla y León», ha aseverado antes de pedir al PP que no se limite a señalar «que el protocolo se va a mandar a los centros sanitarios y se va a mandar al personal facultativo».

«Si eso es así», según ha advertido Espadas, «se está incumpliendo en este país el ordenamiento jurídico, y lo que ayer (este domingo) le dijo el Gobierno de España al de Castilla y León, evidentemente se hará valer, porque los socialistas no vamos a permanecer indiferentes a un incumplimiento y una restricción de derechos de las mujeres de semejante naturaleza», según ha zanjado el dirigente del PSOE-A.