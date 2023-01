El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha pedido al presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, un «acelerón» al Metro y que se convierta así «en el presidente de la línea 3, de la línea 2 y de la línea 4», toda vez que ha asegurado que Sevilla «tiene que jugar un papel más importante en el tablero del Estado español», por lo que «no voy a renunciar a que el Parlamento andaluz reconozca mediante una ley que somos la capital de Andalucía».

Así lo ha dicho Muñoz en un acto en el Pabellón de la Navegación de Sevilla ante más de un millar de personas, junto a Pedro Sánchez; el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas; el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, y las alcaldesas de Alcalá de Guadaíra (Sevila), Ana Isabel Jiménez, y Osuna, Rosario Andújar.

Muñoz, quien ha calificado de «honor» que Sánchez «esté una vez más en Sevilla avalando la candidatura a mantener» la alcaldía de la capital, ha expresado su «satisfacción» porque «tenemos un equipo que lo pondrá fácil para revalidar la alcaldía y su »orgullo« por pertenecer a un partido con más de cien año, por ser socialista y »por ser heredero de Manuel del Valle, Alfredo Sánchez Monteseirín y Juan Espadas, tres alcaldes que han demostrado que Sevilla vuela alto cuando gobernamos los socialistas".

Además, ha añadido que se siente «orgulloso» de los presidentes que ha tenido y tiene España, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, y ha destacado que cuanto existe el binomio presidente socialista y alcalde socialista «en Sevilla hemos dado pasos de gigante en modernización y desarrollo económico» y eso «es lo que está ocurriendo ahora mismo y seguirá ocurriendo».

En este sentido, Muñoz ha puesto ejemplos de «avances» en la capital andaluza en este mandato de Pedro Sánchez como la ampliación del aeropuerto o del Museo Arqueológico, u otros que se han hecho con alcaldes socialistas como la rehabilitación de barrios. En este punto, ha preguntado a los asistentes si pueden decir algún logro por el que recuerden al mandato de la derecha en la ciudad, y ha respondido que «no lo hay».

«Lo que hicieron con la mayoría absoluta de 20 concejales fue desmantelar parte del sector público del ayuntamiento, los puntos de igualdad de apoyo a la mujer y, además, la promesa de bajar impuestos que hacen en la oposición, la olvidan cuando llegan al gobierno», ha señalado Muñoz, quien ha incidido en que «ese es el curriculum de la derecha cuando ha gobernado en Sevilla».

Sevilla "tiene un presupuesto gracias al diálogo y la negociación"

Asimismo, el alcalde hispalense ha destacado que sin tener la mayoría absoluta, Sevilla tendrá presupuesto en 2023, «gracias al diálogo, la negociación y el trabajo». «No podíamos permitirnos el lujo en un momento de recuperación económica que Sevilla no tuviera presupuesto», ha manifestado, toda vez que ha apuntado que «a pesar de que a alguno le hubiera gustado un ayuntamiento bloqueado, vamos a sacar adelante los presupuestos en enero, dando un ejemplo a toda España».

«Visteis la cara de berrinche indisimulado que tenía el candidato del PP con el acuerdo alcanzado», ha afirmado Muñoz, quien se pregunta «cómo se puede no estar de acuerdo con que Sevilla tenga presupuesto». Esto «supondrá que San Jerónimo podrá iniciar la recuperación de su presupuesto, la biblioteca de Su Eminencia o la intervención en Hytasa, la transformación de la antigua algodonera, o la rehabilitación de Altadis como espacio de ocio y turismo».

«Y no me he olvidado de Pino Montano en referencia al arranque del Metro, que aunque siendo competencia de la Junta, siempre se ha demostrado, con la línea 1 cuando gobernaba Zapatero y ahora con línea 3 con Sánchez, que la financiación del gobierno central resulta imprescindible», y aquí «Pedro, al igual que con otras infraestructuras necesarias en materia de transporte que están presupuestadas, te pido que le peguemos un acelerón y que te conviertas en el presidente de la línea 3, de la línea 2 y de la línea 4».

Muñoz ha asegurado durante su discurso que «a pesar de todo estos proyectos hay quien dice que en Sevilla está todo paralizado», mientras que «hace 14 años que no teníamos una cifra de desempleo como la de ahora, estamos creando empresas a un ritmo sin precedentes, tenemos el parque tecnológico que más factura en España y hemos convertido a la ciudad en el epicentro de la industria aeroespacial».

«Es la hora de Sevilla, estamos en un momento donde habría que remontarse a la Expo'92 para ver tanta inversión pública y privada en nuestra ciudad», así que «aprovechemos este momento». «Tenemos que jugar un papel más importante en el tablero del Estado español, no podemos ser solo una ciudad a la que vienen a divertirse y, por supuesto, no voy a renunciar a que el Parlamento de Andalucía reconozca mediante una ley que somos la capital de Andalucía. Y no voy en contra de ninguna otra ciudad andaluza, pero Sevilla es la capital, lo dice el Estatuto de Autonomía que aprobamos todo lo andaluces».

«No hay tiempo que perder, nos jugamos mucho el 28M; no podemos permitir un frenazo más de la derecha, no es tiempo ni de tristes, ni de gafes, ni de meigas, es tiempo de trabajo y de ilusión, de optimismo y de escuchar a la gente. Es la hora de Sevilla», ha finalizado Muñoz.