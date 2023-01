El homenaje al profesor, político y jurista Manuel Broseta, 31 años después de su asesinato a manos de ETA, ha llamado a erradicar la polarización «injusta e inmerecida» de la política y la sociedad española y ha reivindicado la cultura de los «grandes acuerdos» como el de la Transición, basados en el pacto y la cesión mutua, sin olvidar a las minorías.

«Es el primer año en el que celebramos este acto en una razonable normalidad sanitaria tras la pandemia. Una normalidad que no es extrapolable a la situación social y política», ha advertido Pablo Broseta, uno de los hijos del profesor valenciano, antes de la ofrenda floral anual en la misma avenida Blasco Ibáñez donde el 15 de enero de 1992 sufrió el disparo que terminó con su vida mientras iba a dar clase.

Al lado del monolito que recuerda a Manuel Broseta, el homenaje ha reunido a representantes de la sociedad civil y las instituciones y ha contado con las intervenciones del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y el presidente del jurado del XXI Premio de Convivencia y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En esta edición, el galardón ha recaído en la comisión redactora del Estatut d'Autonomia.

Pablo Broseta ha asegurado que es mucho más que un homenaje a su padre, ya que de la contrario él «nos tiraría chinitas porque no le gustaba ser el centro de atención», sino que es un reconocimiento a las más de 800 víctimas de ETA y a las miles de personas que sufren secuelas físicas y psicológicas. «Muchas pagaron con su vida por disfrutar lo que hoy tenemos», ha recordado.

Tres décadas después del asesinato del profesor, su hijo ha asegurado que Broseta se preguntaría ahora «por qué está sucediendo esto y cómo podemos solucionarlo», en alusión a la polarización que vive España. Para combatirla ha pedido recuperar el espíritu de la generación del 78 que impulsó la Constitución, cuando «un número de valientes que sabían de dónde venían y tenían muy claro dónde querían ir».

Volver al "buen gobierno"

«Aquellos que gobiernan nuestro futuro deben hacer un esfuerzo por volver al entendimiento, a la concordia y a los grandes acuerdos que benefician a la inmensa mayoría de la sociedad», ha proclamado, para recordar que esa mayoría supone «las papeletas en las urnas» de las elecciones. En definitiva, ha urgido a «retornar a la política del buen gobierno» y a hacerlo «sin abandonar a las minorías».

En su intervención, el 'president' de la Generalitat ha pedido ser «absolutamente vigilantes contra el virus del fanatismo», sin que nadie quede ajeno a su peligro, y combatirlo con educación y respeto. «El terrorismo es el significado terrible de lo que puede hacer el fanatismo», ha advertido.

También ha instado a no perder el enorme legado de Broseta, al que ha alabado por defender tanto la Comunitat Valenciana como los valores democráticos «en tiempos bien difíciles», y ha mostrado su alegría porque cada vez más jóvenes conocen su figura.

Un espíritu que Puig ha ligado con el 40 aniversario del Estatut, norma autonómica que ha recordado que el profesor respaldó para «defender lo nuestro teniendo en cuenta el interés general».

Como presidente del jurado del XXI Premio Convivencia, Feijóo ha apelado «hoy más que nunca» al consenso y el acuerdo que predicó Manuel Broseta y ha alertado de que hay muchos jóvenes que desconocen lo que hizo ETA, ya que «el 60% no conoce a Miguel Ángel Blanco».

Ha llamado a «reponer y reparar este olvido», advirtiendo que «el pueblo que no conoce su historia vive de forma desorientada y no encabeza de forma correcta y no señala los parámetros y los mapas adecuados para transitar hacia el futuro».

Según Feijóo, esta ofrenda contribuye a mantener viva la memoria, dignificar a todas las víctimas del terrorismo y homenajear a la sociedad española, la que «fue capaz a través de la ley de vencer la barbarie» y «a las pistolas» con el Estado de Derecho. España, ha defendido, demostró que es un país maduro y «ante tanta crueldad y odio» utilizó la unidad y los deseos de paz y convivencia.