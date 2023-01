Megasur, una empresa de Granada especializada en el sector tecnológico, ha pasado en unos años de ser una tienda de informática a un mayorista de la tecnología, que factura ya un 19 por ciento de sus ventas en el mercado internacional.

Así lo ha indicado este miércoles Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera en una nota de prensa, en la que ha detallado que la firma centra su actividad en la venta al por mayor de todos los productos relacionados con la informática y la microinformática, de portátiles a impresoras, ordenadores 'all in one' y otras referencias.

La compañía, ubicada en el Parque Metropolitano de Escúzar, en el área metropolitana de Granada, sentó sus bases en 1987 y desde sus comienzos ha logrado dar un gran salto para dejar atrás sus orígenes como una tienda de productos informáticos para realizar operaciones como mayorista.

«Nos salió bien gracias a nuestras constantes visitas a ferias nacionales e internacionales del sector y también a la apuesta y confianza que nos han dado los grandes fabricantes», ha explicado el administrador de Megasur, Fernando Izquierdo.

Clave de su éxito es contar con un «control exhaustivo» de todo lo que ofrece el mercado. «Siempre vamos de la mano del fabricante para conocer las novedades, porque sólo así puedes tener acceso a la tecnología más puntera», ha señalado.

La empresa granadina cuenta con una amplia cartera de clientes. «Son grandes figuras en el exterior que, sobre todo, venden grandes marcas como HP, Canon, Epson. Esa mercancía llega muchas veces a grandes establecimientos como Amazon, El Corte Inglés o Carrefour», ha proseguido Izquierdo.

Este buen hacer se ha trasladado también al ámbito internacional. «A día de hoy, el comercio exterior representa un 19 por ciento de nuestra facturación. Tenemos clientes en todos los países de la UE y en los mercados limítrofes a la Unión Europea, pero también de fuera como en China, Dubái, Marruecos o Argelia», ha relatado el administrador de la empresa.

En esta trayectoria, Megasur ha contado con el apoyo de la Junta de Andalucía, a través de Extenda. «La experiencia de hacer un trabajo con Extenda ha sido muy fructífera y significativamente positiva».

El conocimiento que da este organismo de la Junta es una aportación '360 grados'. «Yo recomiendo al cien por cien el que la gente acuda a Extenda, aunque tenga conocimientos de exportación, porque te puede sorprender y dar otro tipo de visión», ha asegurado Fernando Izquierdo.

La empresa está ahora en un nuevo reto que pasa por «consumir nuestra propia energía producida por un despliegue que hemos hecho de energía solar, así como almacenar esta energía en baterías para ser casi autosuficientes», ha avanzado el empresario.

Además, a medio plazo, la empresa quiere ampliar sus instalaciones, para lo que ya «tenemos una reserva de suelo de 20.000 metros cuadrados en este mismo polígono, donde vienen otras grandes firmas como Lidl o Amazon», señala. «Nuestro reto es crecer gracias a que tenemos más capacidad de almacenaje, para comprar más producto y facturar más», ha concluido.