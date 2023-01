El líder de Danny & The Champions Of The World actúa este jueves en solitario en el Colegio de la Abogacía de Bizkaia

El líder de la banda británica Danny & The Champions Of The World actuará este jueves en solitario en el salón de actos del Colegio de la Abogacía de Bizkaia. El concierto, gratuito hasta completar aforo, será en formato semiacústico y Danny George Wilson también compartirá escenario con el grupo Our Man in the Field.

A través de un comunicado, la Comisión de Cultura del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, organizadora del concierto, ha informado de que, con este doble recital, la sede de la Abogacía vizcaína inicia los conciertos de su temporada cultural para 2023.

El ciclo continuará en febrero con las actuaciones de la banda escocesa The Boys With The Perpetual Nervousness, prevista el jueves 16 de febrero y la del líder de The Long Ryders, Syd Griffin, programada para el 21 de febrero.

Todas ellas darán comienzo a las 20.00 horas y son de entrada gratuita hasta completa el aforo del salón de actos.

En cuanto al concierto de este jueves del líder de Danny & The Champions Of The World, Danny George Wilson acude en solitario y estará acompañado por Paul Lush (guitarra) y Henry Senior (pedal streel/ dobro), en una actuación «muy especial» en la que repasará canciones de todo su repertorio y, en especial, de su último disco en solitario hasta la fecha «Another Place» (Loose Music, 2021).

Wilson compartirá también escenario, en formato semiacústico, con el grupo Our Man in the Field, una banda que comenzó con el cantautor Alex Ellis actuando en solitario en bares de Londres. Su música ha sido definida como un punto de encuentro entre el indie, folk y americana.

Our Man in the Field han llevado a cabo giras por el Reino Unido y Europa y publicaron su primer disco «The Company of Strangers» en 2020. Tienen previsto lanzar un nuevo álbum, grabado en Portland (Oregon) con el productor Tucker Martine, y que verá la luz a lo largo de este 2023.

Tras el concierto que realizará este jueves en Bilbao, el vocalista de Danny & The Champions Of The World también actuará al día siguiente, viernes 13 de enero, en San Sebastián, esta vez en el Pub Altxerri donostiarra y de la mano del Club 44.