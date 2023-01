Nieto asegura que la Junta "respetará" la decisión de la Audiencia sobre Griñán y advierte que puede "marcar" el futuro

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha asegurado este lunes que la Junta de Andalucía «respetará» la decisión final que tome la Audiencia de Sevilla sobre el ingreso en prisión del expresidente socialista de la Junta, José Antonio Griñán, un proceso que se ha detenido debido al informe forense sobre su enfermedad elaborado por el Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla.

«Tendremos una doctrina que marcará a futuro una actuación muy clara, algo que creo que hasta ahora no ha ocurrido» ha manifestado Nieto en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en relación a la posible no entrada en prisión de Griñán debido a dicho informe que remarca «la no conveniencia de ingreso en centro penitenciario hasta que se confirme la remisión de su patología oncológica».

Nieto ha valorado que el documento del IML lo que plantea «es una realidad», al referirse a «una enfermedad de una persona pendiente de ingreso a prisión» y ha asegurado que la Junta «acatará y respetará» la resolución final de la Audiencia de Sevilla sobre este caso. «Todos los trabajos que realizan los profesionales de la Justicia se merecen todo el respeto», ha incidido.

Tras esto, ha recordado que «cabe cualquier tipo de proposición» y que las partes, entre las que se incluye tanto la Fiscalía como la acusación popular del PP --partido al que pertenece el propio consejero--, «pueden pronunciarse al respecto». «Cabe esa posibilidad», ha manifestado.

Por último, ha defendido que «lo que toca es dar garantías a las partes» y que «tenemos que asegurarnos de que la decisión que se adopte tiene que ser una que se pueda tomar en cualquier otro caso, se llame como se llame la persona que va a prisión».