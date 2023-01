El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha recalcado su «compromiso efectivo» con los regantes de la provincia de Alicante, a pesar de que este miércoles no asistirá a la manifestación en defensa del trasvase Tajo-Segura, y ha abogado por «sumar todos los recursos necesarios» para un trasvase que considera «irrenunciable».

Así se ha expresado este lunes Puig a preguntas de los periodistas, tras las palabras del presidente del PPCV, Carlos Mazón, por la mañana, quien ha pedido al jefe del Consell que cambiara su agenda y acudiera personalmente a la manifestación de los regantes y agricultores contra los «recortes» en el trasvase Tajo-Segura, que se celebrará este miércoles a las 11.00 horas en Madrid, frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica.

«Desde siempre estoy defendiendo los intereses de los regantes y de todos los valencianos, esté donde esté y haga lo que haga», ha subrayado Puig, quien ha añadido que el día de la manifestación estará trabajando con los empresarios del textil en la feria de Frankfurt, pero ha asegurado que los regantes saben de su «compromiso efectivo».

En este sentido, ha apuntado que la Generalitat presentará este martes las alegaciones al Consejo de Estado y lo harán «pensando en el interés de solucionar un problema para siempre». «Agua para siempre, es nuestro deseo. Sumar todos los recursos necesarios desde un trasvase irrenunciable», ha resaltado.

«Otros están en el problema, nosotros estamos en la solución. Otros quieren abusar, como lo hicieron en el pasado, de guerras estériles que no trajeron nada de agua. Lo único que quieren es dividir, enfrentar y no solucionar nada. Ellos no son la solución, nosotros buscamos que haya agua para siempre, que eso es lo que se merecen los regantes de Alicante», ha zanjado Puig.