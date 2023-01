El portavoz de los comuns y diputado en el Congreso, Joan Mena, ha asegurado que vería inexplicable que el PSC no aprobase los Presupuestos catalanes de 2023 «por un casino», en referencia a la exigencia de los socialistas de incluir proyectos como el Hard Rock en las cuentas.

«Sería inexplicable que Illa tumbase la rebaja del transporte público por un casino», ha afirmado en rueda de prensa este lunes en alusión al acuerdo que alcanzaron los comuns y el Govern para los Presupuestos y que incluía mantener la rebaja de las tarifas del transporte público.

Mena ha subrayado que su acuerdo con el Ejecutivo catalán se debe cumplir: «Eso no quita que ERC debe negociar con otras fuerzas políticas, partiendo de la realidad del acuerdo entre los comuns y el Govern», ha concretado.

Ha insistido en que los acuerdos con otras fuerzas políticas no pueden «atacar la columna vertebral» del acuerdo con los comuns, que asegura que está cerrado y que no están dispuestos a modificarlo, y ha rechazado también la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y el Cuarto Cinturón.

El portavoz de los comuns ha defendido que su acuerdo con el Govern incluye medidas aprobadas también por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos (UP), tras lo que ha afirmado que no entiende por qué el PSC «está bloqueando» las cuentas y no apoya estas iniciativas como sí lo hacen los socialistas en el Gobierno central.

«El PSC no tiene modelo económico alternativo para Catalunya, pero le pedimos que sea coherente con las medidas del Gobierno de coalición en el conjunto del Estado», ha reprochado Mena, que también ha criticado la pasividad y la falta de voluntad de ERC, a su juicio, para abrirse a negociar las cuentas.

Asalto al congreso de brasil

Mena ha condenado el asalto al Congreso de Brasil por parte de seguidores del expresidente del país Jair Bolsonaro y contra el actual Gobierno de Lula da Silva, y ha criticado el «silencio cómplice» que asegura que está teniendo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

«Habríamos esperado un rechazo unánime, también del PP de Feijóo y Alejandro Fernández, contra el intento de golpe de Estado en Brasil», ha reclamado Mena, que ha tachado de lamentables las palabras de la portavoz popular, Cuca Gamarra, que afirmó este domingo que el suceso en España sería considerado un desorden público, algo que la vicepresidenta Teresa Ribera ha negado.

Cumbre hispano-francesa

Mena considera que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, «debería de tener un papel interesante» en la cumbre hispano-francesa que se celebrará el próximo 19 de enero en Barcelona, ya que considera que a Catalunya le interesan las buenas relaciones entre España y Francia.

Ha calificado de positivo que se celebre este encuentro, ya que cree que es bueno que las relaciones entre España y Francia sean «lo más amistosas posibles» en este momento de crisis económica y de inflación marcado por la guerra en Ucrania.

Preguntado por las encuestas de cara a las elecciones municipales en Barcelona, Mena ha respondido que hay una disputa entre cuatro fuerzas políticas --los comuns, PSC, ERC y Junts-- pero considera que «es evidente que solo hay dos proyectos: el de la alcaldesa Ada Colau, de futuro, y el de Trias (Junts), que es la Barcelona del pasado», y considera que el resto de candidatos se deberán posicionar entre estos dos modelos.