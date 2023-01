El sorteo de 'El Niño' deja 375.000 euros en cinco décimos del segundo premio vendidos en Amorebieta y San Sebastián

El tradicional sorteo de la Lotería de 'El Niño' ha dejado 375.000 euros en Euskadi a través de cinco décimos del segundo premio que se han adquirido en la localidad vizcaína de Amorebieta y en San Sebastián.

El primer premio, el 89.603, se ha vendido íntegramente en L'Escala, en Girona. El segundo, el 72.289, sí ha pasado por Euskadi ya que, entre el más de un centenar de puntos de venta que lo han distribuido en el Estado, se encuentran uno en Amorebieta y otro en San Sebastián, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, se trata de la administración situada en la calle Ibaizabal de Amorebieta, donde se han vendido cuatro décimos del 72.289, y una librería de la calle Bersolari Txirrita en San Sebastián, donde se ha adquirido otro.

En la Administración de Lotería de Amorebieta que ha vendido parte del segundo premio, Conchi no daba abasto a responder las llamadas telefónicas. «No sé cuánto ha tocado, no he logrado contactar con la delegación. Estoy llamando para ver cuánto tengo consignado. No sé si es mucho o poco», ha explicado a Europa Press antes de conocer que ha vendido cuatro décimos.

Esta 'lotera' vizcaína no había adquirido ninguno de los décimos del 72.289, pero se ha mostrado feliz al poder distribuir parte del segundo premio en la localidad, en la que lleva «mucho tiempo» abierta su administración.

Este no es el único premio que reparte, ya que recientemente vendió «un segundo premio» en uno de los sorteos celebrado un sábado del pasado mes de noviembre.

Por su parte, la librería «1x2» de San Sebastián ha vendido un décimo por terminal, por lo que su propietaria, Loli Alfaro, no sabe quién puede ser el agraciado. «Se vende mucha cantidad por máquina, salteados, aleatorios, y no tienes ni idea de a quién. Supongo que el afortunado o la afortunada vendrá seguramente a decírmelo», ha confiado.

El establecimiento, que regenta desde 2008, y al que se ha desplazado Loli para abrirlo tras conocer la noticia, se ha llenado de vecinos del barrio que se han acercado a felicitarla.

«Me conoce todo el mundo, la gente del barrio, y por eso están aquí. Hemos venido, hemos abierto, y esto parece no sé qué. Estoy encantada de la vida. Luego abriremos el champán y brindaremos», ha asegurado a Europa Press.

El otro de los premios principales, el tercer premio, ha sido para el número 18.918, dotado con 250.000 euros la serie, y se ha distribuido en Guillena (Sevilla), Lugo y Alzira (Valencia).

Crecen las ventas

Las ventas para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' en el País Vasco han alcanzado este los 46,80 millones de euros, lo que supone un 9,02% más que en el sorteo de 2022.

La última vez que el primer premio de 'El Niño' recayó en Euskadi fue en 2021, cuando repartió dos millones de euros en el barrio bilbaíno de Zorrotza y otros 200.000 euros en un bar de San Sebastián.