El tercer premio del sorteo extraordinario de 'El Niño', que ha recaído en el número 18.918, ha dejado cinco millones de euros en la localidad sevillana de Guillena, donde se han vendido 20 series completas, esto es 200 décimos.

Este tercer premio, dotado con 25.000 euros el décimo y 250.000 euros a la serie, se ha vendido en la administración de la calle Real número 19 y ha estado muy repartido.

En declaraciones a Europa Press, Manuela Jaén, propietaria del citado despacho de Lotería, ha mostrado su satisfacción por este importante premio, primero que da desde su apertura al público, en el año 2.000.

«Los décimos no solo se han repartido en este municipio sino que me consta que también se han llevado algunos a Las Cabezas de San Juan, e incluso tengo un décimo encargado de una mujer de Madrid, que ya me ha llamado para recordármelo», asegura la responsable de la administración de Lotería.

Guillena también se ha visto agraciada con parte del segundo premio, el 72.289, que ha estado muy repartido por el conjunto del país y que ha dejado también miles de euros en la localidad sevillana.