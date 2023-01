Emma Buj, candidata del PP a la Alcaldía de Teruel, promete "ambición" y "valentía" para que la ciudad "siga creciendo"

La candidata del Partido Popular (PP) a la Alcaldía de Teruel, Emma Buj, que opta a revalidar el cargo, ha prometido a los turolenses «ambición» para continuar trabajando en que la ciudad «siga creciendo» y un gobierno «valiente» para acometer los proyectos «por complejos que sean».

Se ha pronunciado así en su primera intervención pública tras ratificarse, este miércoles, su candidatura por parte de la Junta Directiva Provincial del PP de Teruel, en una reunión que ha contado con la presencia del presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, y del máximo responsable de los 'populares' en la provincia, Joaquín Juste.

Buj ha recalcado que su principal objetivo es «seguir diseñando el Teruel de las próximas décadas», un propósito para el que siempre ha contado con una hoja de ruta y en el que ya hay «objetivos cumplidos», como disponer de un Ayuntamiento «fuerte económicamente» y también «hacer realidad» una bajada de impuestos y sacar adelante proyectos que llevaban «décadas esperando», como el nuevo conservatorio y centro cultural en San Julián, o el centro de día y sociocultural en el barrio de San León, ya inmerso en el proceso de licitación, ha explicado el PP en una nota de prensa.

La candidata ha dedicado especial atención a los «retos» de futuro, en los que ha advertido «que ya estamos inmersos». Buj ha apostado por cambiar la movilidad de la ciudad, «renaturalizarla», crear zonas de rehabilitación urbana en los barrios, diseñar nuevos crecimientos, «ampliar la universidad, apostar por el turismo y seguir creando empleo». «Queremos seguir ganando población y que nuestros jóvenes tengan un futuro mejor», ha añadido.

Buj ha comentado que el propósito de sacar adelante proyectos ya se ha demostrado en estos años en los que ha estado al frente de la alcaldía, no solo con el nuevo conservatorio y el centro de San León, sino además en la conclusión del Polígono Sur con un gran parque, la incorporación de las riberas del Turia, la renovación de las instalaciones deportivas, la rehabilitación de la muralla, el avance en el Plan de Ordenación Urbana o la mejora en la accesibilidad de la ciudad.

Con relación a todas estas áreas de actuación, Buj ha realizado un anuncio para la ciudad: «En las próximas semanas, se licitará el ascensor que unirá el barrio del Carmen con el centro histórico, el pabellón del colegio de la Fuenfresca y la Cuesta de los Gitanos», eso sí, ha puntualizado, toda esa labor se acomete «sin olvidarnos en ningún momento de las pequeñas obras, que son también fundamentales».

Empatía, honestidad y gobernar para todos

Buj ha sostenido que aunque al Partido Popular «la buena gestión se nos supone», ha realizado un alegato sobre cómo va a seguir siendo su labor al frente del Consistorio de la capital, si cuenta con el apoyo de los vecinos en las próximas elecciones: «Continuaremos teniendo empatía con los anhelos de cada persona o colectivo, honestidad para decir siempre la verdad y gobernaremos para todos los turolenses», ha especificado.

«Los vecinos deben saber que con el Partido Popular y conmigo en la alcaldía tendrán un gobierno para todos porque en los años en los que he tenido el honor de ocupar esta responsabilidad nunca le he preguntado a nadie a quién votó, sino que solo me he interesado por sus problemas y por lo que podemos hacer juntos por Teruel», ha recalcado Buj.

La dirigente del PP ha opinado que la política es «escuchar a tus vecinos» y que, por esa razón, su labor ha estado marcada por la participación, tanto en la elaboración de los presupuestos participativos, como en los planes estratégicos y en el diseño de pabellones, plazas o infraestructuras municipales. «Y así seguirá siendo», ha asegurado.

Especialmente rotunda se ha mostrado a la hora de abordar la necesaria honestidad en la gestión pública, ya que los ciudadanos «se alejan de las promesas incumplidas, de los plazos que no son ciertos o de los anuncios grandilocuentes». Por esa razón, ha insistido a todos los turolenses en que se pueden «fiar» de su alcaldesa porque «los trato siempre con respeto y no les miento diciendo que una obra estará en doce meses cuando su plazo de ejecución es superior».

Historia del pp

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha estimado que Emma Buj «representa la historia del PP aragonés» y también sus «mejores valores». Por esa razón, ha afirmado, tiene que ser candidata «por su experiencia, por el peso político que aporta a Teruel y porque es la única que tiene un proyecto de futuro para la ciudad y sus vecinos».

Ante la coyuntura actual, Azcón ha ensalzado la «experiencia» frente a los «experimentos». «Ya hemos visto cómo han fracasado los que venían a cambiar la política. Y frente a esos experimentos, está la experiencia y el gran trabajo realizado por Emma en Teruel y que seguirá haciendo a partir del 28 de mayo», ha agregado.

En su primera intervención pública como candidato del PP al Gobierno de Aragón en la provincia, Azcón ha advertido que el presidente autonómico, el socialista Javier Lambán, «solo se preocupa de aquellas cuestiones en las que tiene interés electoral» y que, por ese motivo, «viene tanto a Teruel», aunque «va a cosechar una gran derrota». «Ha estado tres años sin acordarse de Teruel y ahora no para de venir a hacerse fotos, pero no va a engañar a nadie», ha advertido.

Con relación a los proyectos estratégicos para la provincia de Teruel, el máximo responsable del PP aragonés ha insistido en que la Agencia Espacial Española y las ayudas al funcionamiento «podían haber cambiado la situación» de este territorio. En ambas, ha complementado, el PSOE «ha hecho lo de siempre», que es «mentir a la gente prometiendo lo que luego no cumple». Por eso, «lo primero que haremos cuando Alberto Núñez Feijóo sea el presidente de España es pedirle que las ayudas al funcionamiento empresarial sean de verdad del 20% para todos los costes laborales».

Sobre la Agencia Espacial, el presidente 'popular' ha lamentado que la decisión del Ejecutivo central no fuera la elección de Teruel como sede. «Estaba preparada y había hecho bien las cosas, pero ha fallado estrepitosamente la interlocución entre la DGA y el Gobierno de España», ha relatado, asegurando, a su vez, «que eso no pasará con Emma de alcaldesa y con el Partido Popular en la DGA y en Moncloa».

Con relación a las próximas elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, Azcón ha recalcado que todos aquellos «que quieran echar a Pedro Sánchez de La Moncloa tienen en el Partido Popular a su única opción».

«Solo se puede sacar al PSOE de Sánchez y de Lambán votando al PP. Somos la única alternativa porque votar a Izquierda Unida, Podemos, Chunta Aragonesista o al Partido Aragonés de Aliaga es apoyar al PSOE y dar alas a Sánchez para que siga destrozando todo por mantenerse en el poder a cualquier coste», ha sostenido.

Sabe gestionar

El presidente del PP de Teruel, Joaquín Juste, ha subrayado los resultados de Buj en los últimos años: «Ha demostrado que sabe gestionar las cuestiones complicadas y los problemas del día a día», además de también «saber desarrollar su labor en épocas con más recursos económicos como los que ha obtenido, fruto a su empeño, de la Unión Europea».

Juste ha recalcado la importancia de apoyar al Partido Popular en las próximas elecciones autonómicas y municipales porque «cualquier voto que vaya al PSOE servirá para reforzar a Pedro Sánchez».

«Estamos en un momento trascendental para Teruel, Aragón y España, y todos los ciudadanos deben saber que para volver al cauce de la Constitución, la sensatez y el buen gobierno deben apoyar al PP y a las candidaturas de Emma Buj y Jorge Azcón, así como a todas las que presentemos en los municipios de nuestra provincia», ha añadido.