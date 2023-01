El PSC exige pactar "el total del paquete" para un acuerdo de Presupuestos y rechaza porcentajes

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha exigido pactar «el total del paquete» de propuestas y medidas con el Govern antes de dar por alcanzado un acuerdo para los Presupuestos de la Generalitat de 2023 y ha rechazado cuantificar el entendimiento entre las partes en porcentajes.

«Los acuerdos aparecen cuando se cierra completamente las propuestas y las medidas, y no estamos aquí aún», ha sostenido este miércoles en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha valorado que los socialistas están «en una relación de igualdad» con el Ejecutivo al tener el mismo número de diputados que los republicanos y ha reivindicado que ello se traslade en la negociación de las Cuentas.

En esta línea, ha dicho no conocer la propuesta de Presupuestos del Ejecutivo --por lo que cree que su formación está en desventaja-- y ha avisado de que el PSC no se adherirá a su fórmula: «Estamos intentando condicionar 3.000 millones de euros, se pueden imaginar que el resto lo plantea el Govern y no lo explica».

Romero ha vuelto a criticar que la Generalitat anunciara un primer acuerdo --que ha negado-- y ha planteado que, con ello, estuviera «intentando buscar el relato por si no se aprueban los Presupuestos».