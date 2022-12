Ayuso destaca entre su acción de gobierno en 2022 la rebaja fiscal, el plan de natalidad o el abono gratis para mayores

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado esta noche, en su discurso institucional de Fin de Año, algunas de las acciones de su gobierno en 2022, como la bajada de impuestos, el plan de natalidad o el transporte público gratuito para mayores a partir de mañana.

En su discurso, emitido en Telemadrid, ha señalado que este año ha sido «bueno para la Comunidad de Madrid». «Hemos seguido trabajando para mantenernos como el motor económico de España, aportar los mejores hospitales públicos de la nación, resucitar el turismo nacional e internacional, convertirnos en el centro digital de Europa y Norte de África, impulsar la mayor obra del Sur de Europa, que es Madrid Nuevo Norte, y cumplir ya más del 95% de nuestro programa electoral», ha asegurado.

Además, Ayuso ha destacado que han rebajado las tasas universitarias, y lo hemos hecho, continúa el plan para abaratar el alquiler de vivienda para jóvenes, mayores, personas con discapacidad y mujeres jóvenes embarazadas a través de la construcción de seis promociones en el barrio de Valdebebas y los municipios de Colmenar Viejo, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y Alcorcón «con alquileres un 40% más bajos que el precio del mercado». «Y prometimos congelar las tarifas del agua y del transporte público, y también lo hemos hecho», ha añadido.

La titular del Gobierno regional se ha mostrado orgullosa por «la buena marcha» del Plan de maternidad, paternidad y natalidad, «el más ambicioso de España en defensa de la vida y para ayudar a las familias». «Un total de 5.500 mujeres ya se han beneficiado de las ayudas directas para madres menores de 30 años con rentas inferiores a 30.000 euros», ha apuntado.

Sanidad

Díaz Ayuso también ha destacado que este año la Comunidad ha hecho fijos a más de 10.000 sanitarios y han mejorado las condiciones es salariales de más de 11.000 profesionales entre enfermeras y médicos de Atención Primaria.

«La Comunidad de Madrid cuenta con 5.000 profesionales más que antes de la pandemia. En total, los profesionales que dan cobertura a la sanidad pública ascienden a 92.000. Nunca Madrid había tenido tantos profesionales sanitarios ni tanta estabilidad laboral», ha ensalzado.

La dirigente regional, además, ha calificado de «hito en España y en Europa» el nuevo edificio de seis plantas y 16.000 metros cuadrados, dotado de la tecnología más avanzada en el bloque quirúrgico del Hospital Gregorio Marañón, así como las Nuevas Urgencias del Niño Jesús, la UCI Neonatal de La Paz, o el nuevo servicio de oncología y radioterapia del Hospital de La Princesa.

«La Comunidad de Madrid es líder en la creación de empleo y la zona de España donde se constituyen más empresas; somos pioneros en el transporte público no contaminante; y no nos hemos olvidado de los problemas individuales de las personas con planes sobre salud mental, ayuda a los jóvenes contra las adicciones y asistencia para combatir la soledad no deseada», ha añadido.

La presidenta madrileña también ha afirmado que como presidenta de la Comunidad de Madrid su obligación es gobernar para ayudar. «El dinero público es el de todos, como lo es la Administración y los funcionarios a su servicio. Y esa administración tiene que ser austera, eficaz y destinada a dar los mejores servicios que la sociedad demanda. Entre los servicios más importantes, está la ayuda a los que menos tienen», ha resaltado.

Una navidad de recuperación de la normalidad

Isabel Díaz Ayuso también ha contado que estas Navidad han sido las de la recuperación de la normalidad después de la pandemia. «A todos nos ha dejado para siempre el recuerdo de los que fallecieron, aunque también hemos aprendido el valor de la vida, de la libertad y la alegría. Quizá, por eso, ahora somos más capaces de ver el drama de la soledad no deseada y el abandono que sufren muchos de nuestros conciudadanos, de toda edad y condición. Niños, familias rotas, nuevos madrileños de otros países que han dejado atrás su casa, mayores, personas que sufren acoso o maltrato...», ha indicado

«Y si siempre la solidaridad es una obligación, mucho más en estos momentos en que la mala situación económica y social afecta a miles de personas, agravado todo por la pandemia, la invasión de Ucrania y la inflación. Y por el sentimiento de preocupación que nos trasladan algunos mayores, lejano sentimiento hoy rescatado por la división social», ha proseguido.

Por ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha felicitado a todos los que, no solo en Navidad, ayudan de manera profesional o voluntaria a los que pasan por malos momentos, y animar a que sigan con este esfuerzo.

Por último, ha deseado a los madrileños «todo lo mejor para este 2023, que será un año decisivo en nuestra Historia». "Afrontémoslo con valor, entusiasmo, y la sabiduría de las tremendas lecciones aprendidas.

España entera sabe que, con nosotros, con la Comunidad de Madrid, se puede contar. La casa de todos. La de siempre con más ganas que nunca. Un año más, sabremos estar a la altura, abiertos y dispuestos.

Feliz Año Nuevo", ha concluido.