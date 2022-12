La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha considerado este miércoles que «lo correcto y lo legal» hubiera sido abordar la bajada del IVA anunciada por el Gobierno a los productos básicos en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), «para ir todos de la mano» y teniendo en cuenta que este impuesto está «cedido al 50% a los territorios».

España ha remarcado a través de una nota de prensa que «las comunidades autónomas financiamos al 50% la medida adoptada por el Gobierno central, ya que el IVA es un impuesto cedido al 50% a los territorios», y ha considerado por ello que el Ejecutivo está «obligado a contar con las comunidades autónomas en aquellas cuestiones que les afectan».

En este sentido, ha sostenido que «lo correcto y lo legal hubiera sido que el Gobierno convocara un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que abordar el asunto, para ir todos de la mano».

Asimismo, la consejera ha subrayado que el Gobierno andaluz «viene reclamando que se baje el IVA de los productos básicos desde el mes de marzo». «No tiene sentido, habiendo recaudado 33.000 millones de euros más de lo presupuestado, haber esperado tanto tiempo para adoptar una medida como ésta, que alivie la presión de la inflación sobre los ciudadanos. Si se nos hubiera hecho caso antes, se hubiera ayudado a muchas personas en España», ha señalado.

España ha insistido además en que se sigue reclamando desde Andalucía la convocatoria de un CPFF, «pues tenemos muchos asuntos que tratar». «El Gobierno de Pedro Sánchez no puede seguir tomando de forma unilateral decisiones que afectan a las comunidades autónomas en materia fiscal, en materia de financiación autonómica, en material de MRR y fondos europeos, etc», ha apuntado.

Así, ha comentado que la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde debe abordarse la gestión y panificación de los fondos del MRR, debe convocarse una vez al año «y la última vez que se reunió fue en agosto de 2021, lo que incumple el propio reglamento de la Conferencia Sectorial».

Por todo ello, ha considerado que el Gobierno «demuestra una falta de respeto institucional saltándose los reglamentos, y su actitud hacia la cogobernanza es una mera pose. No cree en ella».

"sánchez acierta cuando rectifica"

Asimismo, la consejera de Economía andaluza ha sostenido que El Gobierno de Pedro Sánchez acierta cuando rectifica«. »Lo que lamentamos es el tiempo que se ha perdido y el daño que esto ha podido causar a las familias", ha comentado.

«Pedimos en su día que se bajara el IVA de las mascarillas, y nos dijo el Gobierno que no se podía hacer; luego lo bajó. También le pedimos que bajara el IVA aplicable a la energía y nos dijo que no se podía hacer; pero luego lo bajó. Solicitamos igualmente que se les bajara el IVA a los productos de primera necesidad y nos dijo que no se podía; pero ahora el Gobierno los baja, sin contar con las comunidades autónomas», ha concluido España.