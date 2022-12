Los turismos A que no estén 'empadronados' en Madrid no podrán circular por la M-30 desde el 1 de enero

Los turismos A que no estén 'empadronados' en Madrid, los que no paguen en la capital el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), no podrán circular por la M-30 desde el 1 de enero.

Sí se prorroga a lo largo de 2023 el acceso de vehículos de mercancías ligeros (los de menos de 3.500 kilos) con etiqueta B al interior de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) Distrito Centro, ha recordado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado. La moratoria se aprobó en el Pleno de diciembre con el apoyo de PP, Cs y Vox. El Consistorio justifica las restricciones a los vehículos más contaminantes, los de clasificación ambiental A, basándose en la ordenanza de Movilidad Sostenible «para continuar mejorando la calidad del aire», además de «cumplir con la directiva europea». Se suma así a la medida implantada el pasado 1 de enero de 2022, que limita el acceso y la circulación a esta tipología de coches por el interior de la vía de circunvalación M-30. El Ayuntamiento ha apuntado que con las acciones puestas en marcha

los accesos de los turismos A en el interior de la M-30 se han reducido un 64,5 % entre junio de 2019 y septiembre de 2022, con 544.033 accesos frente a 192.799. Sanciones Desde el área de Medio Ambiente y Movilidad se establecerá un operativo de vigilancia especial formado por agentes de movilidad para garantizar el cumplimiento de la normativa en la M-30 y su interior. Los efectivos se situarán en puestos aleatorios. El acceso no permitido a Madrid ZBE, al igual que con las otras zonas de bajas emisiones, suponía hasta el 20 de marzo de 2022 una infracción leve de tráfico que podía ser sancionada con 90 euros (la mitad por pronto pago). Con la modificación de la Ley de Tráfico, desde el 21 de marzo de 2022 se sanciona como infracción grave de tráfico, con una multa de 200 euros.