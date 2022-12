Moreno reivindica que en marzo propuso al Gobierno bajar el IVA de alimentos: "Las ayudas hubieran llegado mucho antes"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha pronunciado este martes sobre la bajada del IVA a alimentos que ha anunciado esta jornada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reivindicar que «lo propusimos... ¡en marzo! y estamos a finales de año».

A través de su cuenta personal de Twitter, Moreno ha subrayado que «estas ayudas hubieran llegado mucho antes» a la población «si el Gobierno de Sánchez nos hiciera caso», por lo que ha proclamado que «bajar el IVA de los alimentos de primera necesidad es una buena medida» por cuanto supondrá «ayudar a aliviar la subida de la cesta de la compra».

El pronunciamiento de Moreno se suma al que han hecho sus consejeros en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha sostenido que «ante la dicotomía de bajar impuestos, al final, afortunadamente, se han dado cuenta» sobre la necesidad de la medida. «El IVA era fundamental para bajar la cesta de la compra», ha afirmado Crespo.

La consejera de Agricultura ha apuntado que «las ayudas del Estado las aplaudimos todos», afirmación antes de recordar que «llevamos todo el año pidiéndolas en los Consejos Sectoriales», en referencia a la bajada del impuesto, cuya repercusión ha situado más allá de la cesta de la compra, sobre los agricultores y ganaderos.

«Bienvenidas sean todas las medidas», ha llegado a afirmar la consejera de Agricultura, quien ha insistido en que «la fórmula idónea para los sectores es la bajada del IVA».

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que «las medidas no las conocíamos, nos hemos enterado a través de los medios», antes de reconocer que podía hacer «una valoración general», y expresar entonces que «todas las medidas que sean buenas, positivas, las vamos a aplaudir, agradecer» para esgrimir entonces que la actitud del Gobierno andaluz se concreta en que «no estamos en el no por el no, en confrontar».

Fernández-Pacheco ha abogado por «contrastar las medidas con los servicios técnicos» anunciadas por el Gobierno, antes de reiterar que de ser buenas «las aplaudiremos con rotundidad», mientras que en caso de que «no respondan al interés general de Andalucía» recibirán el reproche del Gobierno andaluz.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la supresión durante seis meses el IVA del 4% a todos los alimentos de primera necesidad, entre ellos el pan o la leche, y ha rebajado del 10% al 5% el del aceite y la pasta para hacer frente al impacto de la guerra de Ucrania y el alza de la inflación.