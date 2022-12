El PSPV subraya su compromiso "firme" con la salud pública y defiende el presupuesto "récord" de Sanidad para 2023

La portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en Les Corts, Carmen Martínez, ha subrayado hoy que el compromiso de los y las socialistas con la salud de los valencianos y valencianas es «firme» y ha recordado que «el presupuesto en Sanidad para el próximo año alcanza cifras récord».

Así se ha manifestado Martínez en un comunicado en el que ha señalado: «Los valencianos y valencianas cuentan hoy con una sanidad más fuerte que la que teníamos en 2015, cuando el PP aplicaba recortes y no invertía en infraestructuras», ha señalado.

En este sentido, la dirigente socialista ha destacado que «la partida destinada a Sanidad en los PGV es la más alta de todo el presupuesto, con un total de 8.258 millones en 2023, un 50% más que en 2015». Además, ha recordado que «las cuentas incluyen la mayor inversión sanitaria prevista: un total de 520 millones euros, casi ocho veces superior a la de 2015».

«En la Comunitat no se han cerrado las urgencias ambulatorias como en otras autonomías, ni se han tratado de abrir sin médicos. Y no solo eso, este año se han creado 6.007 plazas nuevas de personal sanitario, de ellas casi 1.200 son nuevas plazas de médicos, en torno al 20%. Esta es una medida que no tiene precedentes y supone un incremento de plantilla estructural», ha resaltado.

De esta forma, Martínez ha apuntado que «frente a un modelo basado en los recortes, los y las socialistas apostamos por un modelo que refuerza la Atención Primaria, que invierte en nuevas plazas y nuevos equipos, que aumenta el número de contratos de sanitarios y que elimina los copagos».

«Pese a los logros alcanzados desde 2015, el president Ximo Puig y los socialistas no nos conformamos. En 2023 seguiremos aumentando el presupuesto y velando porque los valencianos y las valencianas tengan la atención sanitaria que merecen», ha concluido la portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE.