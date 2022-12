El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha estimado que la alegación presentada por el Gobierno de Aragón al proyecto de la nueva Romareda busca retrasar la tramitación de campo de fútbol, pero se ha mostrado convencido de que «no va a ocurrir» porque se solventará por los servicios municipales, el proyecto seguirá adelante y «veremos en poco tiempo un campo de la máxima calidad en la ciudad».

El Gobierno de Aragón ha presentado este viernes, último día del plazo, una alegación a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza (PGOU) en la que defiende que 3.620 metros cuadrados de los 47.0399 metros cuadrados afectados por la operación son de sus propiedad y «no pueden tener aprovechamiento urbanístico».

Tras conocer por los medios de comunicación esta alegación del Gobierno de Aragón, el alcalde de Zaragoza ha considerado que el presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, «debería cumplir su palabra» al recordar que en su día dijo que no iba a entorpecer el nuevo campo de fútbol cuando esa alegación «lo que hace es poner un palo en la rueda».

Azcón ha estimado que un proyecto tan importante «hubiera merecido que desde el Ayuntamiento de Zaragoza hubiera conocido las alegaciones en reuniones formales y técnicas de colaboración y »lealtad«, que »sería lo normal« entre ambas instituciones, pero el Gobierno de Aragón ha preferido alegar »sin decir nada incumpliendo su palabra Lambán que pone palos en la rueda", ha afeado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha confiado en que no se retrase la construcción el campo para que se pueda hacer de cara al Mundial de Fútbol 2030 y ha vuelto a mostrar su seguridad en que los servicios de Urbanismo «van a superar esa alegación y que no haya problema para que el proyecto siga adelante». No obstante, ha incidido en que hubiera preferido que las formas hubieran sido otras y «no habernos encontrado esta alegación el día de Navidad».

Propiedad terrenos

«Esos suelos son del Ayuntamiento de Zaragoza desde 1967 y esta alegación de la DGA intentado discutir la propiedad del Ayuntamiento tiene muy poco recorrido», ha sentenciado Azcón para precisar que otra cosa es que hayan preferido presentarla en Nochebuena y darla a conocer a los medios de comunicación en lugar de sentarse con los técnicos de Urbanismo para resolver discrepancias técnicas

El alcalde ha subrayado tajante que el Gobierno de Zaragoza, PP-Cs «no va a parar en un proyecto estratégico de la ciudad, que significa mucha inversión, que van a hacer los propietarios del club y que por primera vez hay un proyecto que no pagan los impuestos de los ciudadanos, sino el Real Zaragoza y la lealtad de la DGA debería ser lo normal y no la alegación que incumple la palabra del presidente Lambán».

Azcón también ha trasladado su esperanza en que no signifique retraso porque esos suelos llevan décadas a disposición de la ciudad, al igual que las calles, el campo de fútbol o la plaza Eduardo Ibarra. «Es difícil que la DGA piense que son suyos y es incomprensible, desde el punto de vista técnico y desde la lealtad que tiene que haber entre ambas instituciones».

Bilateral

Sobre la próxima reunión de la comisión bilateral ha explicado que hay reuniones técnicas y se trabaja en un orden del día que se negocia entre ambas instituciones, pero ha observado que el Gobierno de Aragón no había incluido La Romareda. «Si estamos pendientes en la bilateral de resolver problemas, lo lógico es que ese punto esté en el orden del día pero no se incluyó por la el Gobierno de Aragón».