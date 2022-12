Azcón (PP) destaca la "valentía" de la candidata "popular' a la Alcaldía oscense al dar un "paso difícil"

El presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, ha elogiado la «valentía» de la candidata 'popular' a la Alcaldía de Huesca para las elecciones de mayo de 2023, Lorena Orduna, por haber dado un «paso difícil» por entrar en política y no optar por lo «cómodo».

La presentación de Lorena Orduna ha tenido lugar ante la Junta Directiva de Huesca, que es el órgano del partido que tiene que aprobar la candidatura a la Alcaldía de Huesca, ha argumentado Azcón.

Ha dicho que Lorena será una «magnífica alcaldesa» porque viene con mucha experiencia, tiene amplia formación con dos carreras universitarias, una de ellas Ciencias Políticas, y «nunca ha dejado de estudiar y de seguir formándose». Además, ha demostrado compromiso con las organizaciones sociales de la ciudad y provincia.

Ha relatado que Lorena Orduna cuenta con amplia experiencia profesional, que es «importantísimo cuando te dedicas a la política». «Da un paso difícil al entrar en política porque viene de ser directora general de una empresa y esa formación y compromiso por el interés general es lo que viene a aportar al PP en Huesca».

Ha reiterado su discurso de que en el PP «cabemos todos» al argumentar que el Partido Popular es el «gran proyecto del centro derecha en Huesca, Aragón y España».

«En el PP caben los de ideas liberales, reformistas y, además ser aragonés es la mejor forma de ser español y somos convencidos aragonesistas. Defendemos unos valores, una tradición y la Constitución. Caben ideas muy distintas para preocuparnos por nuestros vecinos».

"huesca: la gran olvidada"

Asimismo, ha reiterado que el PP está abierto al talento y a gente que haya demostrado su valía y ahora esté dispuesta a ponerla a disposición de los oscenses. «Lorena es valiente y me identifico con ello -ha reconocido-- porque lo fácil hubiera sido seguir con su familia y no encabezar la candidatura del PP, pero esa valentía relacionada con el momento político de Huesca, Aragón y España es digna de agradecimiento». «Las decisiones --ha añadido-- tienen que ser valientes y responsables pensando en el interés general».

En su discurso, Azcón ha lamentado que Huesca es la «gran olvidada del socialismo aragonés, la gran eclipsada» y ha criticado que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, haga discursos en el los que «no nombre a Huesca» en referencia al Debate sobre el estado de la comunidad autónoma.

«Huesca necesita una alcaldesa que de la batalla por Huesca y no se quede callada como el actual alcalde, Luis Felipe, en el Debate sobre el Estado de la comunidad autónoma».

En Huesca, ha dicho en alusión a los socialistas, no han tenido ni la preocupación de que pueda optar a alguno de los proyectos estratégicos, como si han hecho Zaragoza y Teruel, aunque sin éxito.

Dar la batalla

«Huesca no existe para el PSOE y no están en disposición de optar a esos proyectos que pueden transformar la vida de los oscenses. No puede ser que siga siendo la gran olvidada del socialismo aragonés y, encima, el alcalde se resigne, muestre apatía y siga en el inmovilismo que le caracteriza».

En tono enfático ha exclamado que se necesitan alcaldes que «estén dispuesto a dar la batalla por la ciudad de Huesca». Al respecto, ha citado a la que fuera alcaldesa de Huesca hace varios mandatos, Ana Alós, de quien ha elogiado los méritos y capacidad para ser secretaria general del PP-Aragón.

«Ha sido la mejor alcaldesa de Huesca y ha sido víctima del socialismo tramposo, del socialismo en Huesca. Le compraron un voto para que no volviera a ser la alcaldesa de Huesca y eso lo vamos a recordar porque si por algo se caracteriza el PSOE es por hacer trampas».

En contraposición a la «mala gestión» de Lambán, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón ha avanzado hará un equipo que tenga claro que empujar por el interés de Huesca es empujar por el interés de Aragón.

Con ganas

La candidata del PP a la Alcaldía de Huesca, Lorena Orduna, ha trasladado su gratitud al PP por confiar en ella y ha anunciado que «Huesca sepa un lugar de oportunidades reales para convertirla en una ciudad de futuro para todos».

Esta oscense de nacimiento y convicción ha dicho tener «ilusión, esperanza y muchas ganas, además de humildad» al argumentar que procede del mundo empresarial lo que exige «avanzar día a día, no paralizarse y mantener el aprendizaje continuo».

En su intervención, ha estimado que Huesca necesita «revivir y recuperar el esplendor que sea una ciudad viva y de futuro». Ha estimado que hay que hacer cosas diferentes para lograr resultados diferentes y el PP lo quiere hacer y Huesca lo necesita".

Ha dicho creer en la participación porque «quien escucha aprende» y es fundamental «influir en los foros donde se toman decisiones importantes» para lo que, a veces, hay que salir fuera para buscar oportunidades para crear una empresa.

Se ha definido como persistente y ha subrayado que el Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, dirigido por el PP conducirá a la capital oscense al lugar que le corresponde".

Ha avanzado que la obligación es dejar una ciudad mejora a las futura generaciones y para ello hay que aprovechar las oportunidades, con ambición. Ha abogado por tener una capital accesible, universitaria, turística e innovadora, ya que en la actualidad Huesca «no tiene casi de nada». «Desde el PP lo queremos hacer de forma seria, clara y estratégica. Queremos trabajar y en el PP tenemos ganas de sobra».

Ha recordado a la exalcaldesa Ana Alós y ha subrayado que fue en su mandato cuando el PP reabrió el cuartel Sancho Ramírez como Cuartel General de la Brigada Castillejos.