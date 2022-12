Azcón (PP) sostiene que solo hay un PSOE, "el de las mentiras y las trampas, que iguala" a Luis Felipe, Lambán y Sánchez

El presidente del Partido Popular (PP) en Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que «que solo hay un PSOE, el de las mentiras y las trampas y es lo que iguala a todos» entre los que ha citado el actual alcalde de Huesca, Luis Felipe, el presidente el Ejecutivo de Aragón, Javier Lambán; y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

«No hay límites, ni líneas rojas. Si hay que hacer trampas se hacen y si hay que mentir, se miente porque solo les interesa el poder ya costa de lo que sea», ha resumido Azcón sobre la forma de proceder de los socialistas.

El también candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón ha realizado estas declaraciones en su intervención en el Comité Ejecutivo Provincial del PP durante la presentación de la candidata 'popular' a la alcaldía oscense, Lorena Orduna.

Azcón ha explicado que en el PSOE «hay distintos tipos de mentiras» y si hay un sitio donde la mentira tiene consecuencias es en Huesca. «El PSOE es una jaula de grillos» ha expresado gráficamente para explicar que «cuando al gente del PSOE de Huesca llama al Pignatelli pasa lo mismo que cuando Lambán llama a La Moncloa».

De esta forma se ha referido al proyecto de Juegos de Invierno 2030 a los que aspiraba la provincia de Huesca y para tratar de «arreglar el lío creado por el PSOE, Lambán llama a Sánchez para pedir una reunión y el presidente de España no tuvo la deferencia de recibirle y eso mismo pasa cuando los socialistas oscenses llaman al Pignatelli, que nadie coge el teléfono y cuando del Pignatelli llaman a La Moncloa pasa lo mismo».

«Eso lo queremos cambiar» ha enfatizado para señalar que uno de los motores de la provincia de Huesca es la nieve, el «oro blanco», y «no puede ser que no tenga las cuantías suficiente para no hacer los proyectos y que no se cumplan los plazos y se pierdan fondos europeos».

Nieve

A su parecer, esta situación es debida a la «mala gestión de Lambán» porque tras años de «abandono» de un sector estratégico, los proyectos que se impulsan «no tienen partidas necesarias y tienen el riesgo de que se pierdan los fondos de la UE».

Tras anunciar que el PP en Huesca hará un equipo que tenga claro que empujar por el interés de Huesca es empujar por el interés de Aragón ha comentado que «los líos del PSOE tienen que ver con la desnaturalización del PSOE que ha perdido sus raíces y no es el que defendía los valores tradicionales que podría defender la izquierda. A Luis Felipe, Lambán y Sánchez les caracteriza la mentira».

Constitución

En su discurso ha dicho que esta semana ha sido «crítica» para la democracia porque ha habido un cambio muy importante en la historia constitucional. Ha comentado que no es nuevo que la Constitución «tenga amenazas» al recordar que Bildu sigue sin condenar los asesinatos de ETA y tiene el objetivo de «destruir España» y tampoco es nuevo que los independentistas «quieran romper España y acabar con la Constitución», como tampoco es nuevo que los populistas busquen romper las democracias liberales de Europa.

Esas amenazas ya existían, pero esta semana la novedad, lo inédito en la democracia es que «sea el propio Gobierno de España el que ataque a España». «Tiene --ha expuesto-- la obligación de defender valores democráticos, pero se alía con quienes en la historia de la democracia están tratando de romper al país con el único objetivo de mantenerse sentado en el sillón. Es el único hilo conductor del PSOE. Quieren seguir aferrados al poder a costa de lo que sea y por eso hay que pensar en cambiar los gobiernos».

Ley del solo sí es sí

Al respecto, ha alertado de que si sigue Luis Felipe será «uno más del ejército de Sánchez» y lo mismo ocurrirá con Lambán. El PSOE es uno y es «experto en crear problemas» como que haya más de cien delincuentes sexuales, depravados sexuales, violadores, pedófilos, pederastas que han agredido y han delinquido y por una ley del Gobierno de España están saliendo antes de la cárcel o se rebajan las penas que impusieron los jueces".

«Es el único país del mundo --ha aseverado-- que tiene un Gobierno que legisla para que los delincuentes sexuales se beneficien de esas nueva ley que han aprobado. No hay precedentes. No es de derechas, ni de izquierdas. Es de sentido común. No puede haber una sola persona que vote a la izquierda y tenga sentido común que defienda a este gobierno con esa mal llamada Ley del solo sí es sí, que es la ley que beneficia a violadores y depravados sexuales».

También se ha referido a los delitos de sedición y malversación para resumir que lo que se ha aprobado en el Senado esta semana es que «si eres corrupto y te condenan pero eres amigo del PSOE se rebaja la condena porque esa corrupción no es tan mala».

Tras asegurar que a todas las personas afectadas por la inflación y el encarecimiento del precio de la energía el Gobierno de Aragón «no los ha tratado con la justicia que merecen», ha opinado que el PSOE «merece pasar a la oposición para regenerarse y volver a ser lo que en su día pudo ser porque hoy es una cosa radicalmente distinta».