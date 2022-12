La Policía Nacional ha arrestado en Barcelona a una mujer y a un hombre de 31 y 32 años por presuntamente robar cuatro ordenadores de alta gama en una vivienda del distrito de Russafa en València. Esta pareja accedió al interior mediante el método de 'impresioning' o llave falsa.

Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento de este robo con fuerza a finales de la semana pasada, cuando fueron sustraídos los cuatro portátiles de alta gama valorados en más de 6.000 euros, informa Jefatura.

Estos ordenadores podían ser geolocalizados por su propietaria a través de una aplicación móvil, por lo que fueron ubicados en un primer momento en una oficina de paquetería de València y más tarde en un centro logístico de mensajería de Quart de Poblet.

Los agentes localizaron en esta localidad valenciana el paquete donde presuntamente estaban los ordenadores, por lo que solicitaron un mandamiento judicial para su detención, apertura y examen del mismo y así comprobaron que los objetos robados se encontraban allí. Los ordenadores fueron devueltos a su dueña.

Seguidamente, los policías identificaron al hombre que había realizado el envío del paquete. La dirección de remisión figuraba en Barcelona, por lo que efectivos del grupo de robos de la brigada provincial de Policía Judicial de Valencia se desplazaron hasta el domicilio ubicado en la Ciudad Condal.

Tras una serie de vigilancias, la pareja fue detenida cuando se disponía a entrar en la vivienda de Barcelona, una vez identificado el hombre como la persona que había remitido el paquete.

En este domicilio de la capital catalana fueron hallados múltiples utensilios empleados en el robo de viviendas, como ganzúas, llaves para 'bumping', llaves y tiras para 'impresioning', destornilladores o una radial portátil en la mochila que portaba el arrestado.

Las investigaciones confirmaron que la pareja se dedicaba a cometer robos en viviendas habitadas con métodos especializados como el 'bumping' y el 'impresioning'. Se desplazaban por toda España y enviaban lo sustraído mediante paquetes postales.

Los dos detenidos, ambos de origen ucraniano y uno de ellos con antecedentes por hechos similares, han pasado a disposición judicial. Esta investigación contó con la colaboración del grupo de crimen organizado de la brigada provincial de Policía Nacional de Barcelona.

Bumping e impresioning

El 'bumping' es una técnica que consiste en introducir una llave especialmente modificada en la cerradura, con la que después de dar una serie de golpes en ella se consigue mover la posición de los bulones del interior de la cerradura que permite abrir la puerta.

Por su parte, la técnica del 'impresioning' pretende copiar la llave del usuario introduciendo unas finas láminas en la cerradura para grabar las marcas de la llave original y poder obtener posteriormente una copia.

Desde la Policía recuerdan una serie de consejos para prevenir robos en domicilios, como cerrar siempre con llave, tanto en vacaciones como habitualmente y con todas las vueltas; observar si hay testigos de plástico o marcas en la puerta de entrada al domicilio, ya que se trata de un método que suelen emplear los delincuentes; llevar cuidado al anunciar que la casa se va a quedar vacía en vacaciones, sin comentarlo en redes sociales; que la vivienda parezca habitada, sin dejar bajadas todas las persianas; llevar cuidado con la presencia de desconocidos en la finca, para lo que se recomienda no abrir el portal a desconocidos; instalar cerraduras 'antibumping' o 'antiimpresioning', que dificultan el acceso a los ladrones, o no entrar, no tocar y avisar al 091 en caso de ser víctimas.