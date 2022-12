La lotera que ha vendido una serie del 'Gordo' en Castelló, el 5.490, del Sorteo de Navidad 2022, dotado con 4.000.000 euros a la serie, se ha mostrado feliz por haber repartido la suerte en la capital de La Plana y ha explicado cómo se ha sentido al conocer la noticia: «Tenía ganas de llorar, de reír y hasta me ha dado un tirón en una pierna».

Así lo ha indicado la dueña, Noeli Díaz, que regenta la administración junto con Cristina Hernández, situada en la gran superficie de El Corte Inglés. En total, han repartido diez décimos que suponen cuatro millones de euros.

Noelia lleva en la administración desde abril de 2021, por lo que este se su segundo Sorteo Especial de Navidad. La mujer ha dicho que ha tenido «un pálpito» y ha dicho a sus conocidos que dejaran la mañana libre «que hoy voy a dar un premio gordo».

Así, ambas se han mostrado «muy emocionadas por hacer feliz a mucha gente». Aunque durante la mañana no se ha acercado ningún afortunado hasta la administración, espera que puedan ir para celebrarlo. «La clientela es bastante habitual, por lo que aunque no vengan hoy, me llamarán para decírmelo», ha afirmado.

Noelia espera que le toque algún premio más y ha afirmado tener esperanzad con el Sorteo del Niño. Su madre, cuando ha oído la noticia, se ha subido a un taxi y se ha acercado a la administración para llegar lo antes posible a celebrarlo con ella.