El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco (PP-A), ha defendido este miércoles el «esfuerzo de diálogo» que, en su opinión, ha llevado a cabo el Ejecutivo del PP-A, pese a contar con mayoría absoluta, para aprobar en el Parlamento el Presupuesto andaluz de 2023 con el mayor consenso posible, y en ese sentido ha indicado que le habría «encantado» aceptar enmiendas de «todos los grupos» de la oposición a dichas cuentas.

Así lo ha comentado el consejero en una atención a medios en Sevilla antes de inaugurar la jornada de presentación de un manual sobre investigación policial contra la biodiversidad en colaboración con SEO/BirdLife, y unas horas antes del comienzo en el Pleno del Parlamento del debate final del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2023.

El consejero portavoz ha defendido que la actual es una semana «importantísima para Andalucía» por la aprobación del «Presupuesto más social de la historia» de la comunidad autónoma, y al respecto ha aseverado que «nunca nadie bajó tanto los impuestos y subió tanto el gasto social».

«Por eso entendemos que no existen motivos objetivos para votar que 'no' al Presupuesto», ha añadido Ramón Fernández-Pacheco, quien ha reivindicado que el objetivo del Gobierno de Juanma Moreno «siempre ha sido el de alcanzar grandes consensos para intentar contar con la mayoría más amplia posible de cara a la aprobación del mismo, consciente de que la aritmética nos dice que no nos hace falta», según ha apostillado aludiendo a la mayoría absoluta con la que cuenta el PP-A en el Parlamento andaluz tras las elecciones del 19 de junio.

El consejero portavoz ha defendido que «ese esfuerzo de negociación, de diálogo, siempre ha estado presente en la tramitación del documento, en su elaboración», y «nos hubiera encantado poder incorporar medidas de todos los grupos», según ha apostillado después de que sólo se hayan aceptado, hasta el momento, cuatro enmiendas de la oposición en el dictamen del proyecto de ley; tres de Vox y una del PSOE-A.

De igual modo, Fernández-Pacheco ha aludido al hecho de que el Grupo Socialista y el de Por Andalucía registrasen fuera de plazo el pasado lunes las enmiendas que querían mantener vivas en el debate final del Presupuesto, y ha comentado que «no entendemos qué le ha pasado» a ambas formaciones, «dónde tenían la cabeza» para que se les pasara el plazo para «presentar un documento tan importante como las enmiendas para incorporarlas al Presupuesto».

"líneas rojas"

El consejero ha insistido en que la «voluntad» del Gobierno andaluz «ha sido dialogar», pero no incorporar al Presupuesto «cualquier medida», porque el Ejecutivo tiene «una serie de líneas rojas infranqueables», comenzando por la relativa a la «presión fiscal», al respecto de lo cual ha aseverado que «jamás» iba a «aceptar propuestas del PSOE que tenían que ver con subir presión fiscal, con volver a recuperar figuras impositivas que tanto trabajo ha costado eliminar en Andalucía, como el impuesto de Sucesiones y Donaciones, el de Patrimonio y, de manera coyuntural, para este año el canon del agua».

El consejero portavoz ha añadido que «talante, diálogo, consenso, son las líneas maestras que defiende el Gobierno de Juanma Moreno, que el presidente siempre inculca a cada miembro del Consejo de Gobierno», y ha apostillado que, «desgraciadamente, no estamos viendo a nivel nacional» eso mismo.

«La prueba más evidente es este bochorno institucional al que el Gobierno de España está sometiendo a nuestro país», que tiene «como único responsable a aquel que ha querido tensionar las instituciones desde el principio, saltándose los plazos, los procedimientos legales y dando lugar a este bochorno absolutamente indeseable para todos», ha abundado el consejero portavoz en alusión a la reforma del Código Penal y a la renovación del Tribunal Constitucional que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez.