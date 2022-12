El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el portavoz de Vox en el Consistorio madrileño, Javier Ortega Smith, han escenificado este martes en el Pleno municipal su «batalla» particular de cara a los Presupuestos de la capital, con reproches entre ambos y acusaciones mutuas de 'engordar' a la izquierda.

Se trata del último 'choque' entre ambos, un conjunto de desencuentros que lleva ya tiempo gestándose, sobre todo desde que el Gobierno municipal presentó el proyecto de Presupuestos sin contemplar la moratoria de zona de bajas emisiones en el distrito Centro, «línea roja» para que Vox diera el 'sí' a las cuentas.

El proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid obtuvo ayer dictamen favorable en la comisión extraordinaria y urgente de Hacienda, paso previo al necesario Pleno, con el voto de calidad del PP ante el empate tras la abstención de Vox. El de ordenanzas fiscales salió adelante con el 'sí' de PP, Cs y Vox, la abstención del Grupo Mixto y Más Madrid y el 'no' del PSOE. Ahora queda por fijar el Pleno.

Ortega Smith ve coincidencias entre el alcalde y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «en las formas» porque han llegado a sus cargos, al poder, «mintiendo». «Yo no le voy a comparar con Pedro Sánchez porque están bastante distantes pero en algo sí coinciden, en la forma de hacer política, no en el fondo: Pedro Sánchez llegó a Moncloa mintiendo a sus votantes, a sus afiliados y a los españoles y usted llegó a la Alcadía mintiendo al decir que acabaría con el Madrid Central de las restricciones, el Madrid de las multas y de la suciedad», ha lanzado

Le ha pedido que deje «la cantinela» de que por Vox, al no apoyar presupuestos, no se bajarán los impuestos a la ciudadanía cuando ayer su grupo «aprobó en comisión la bajada del IBI», punto en el que ha pedido a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que dejara de hacer aspavientos desde su escaño «buscando protagonismo» porque para él es como «si no estuviera».

"buena noticia para la izquierda"

En su réplica, Almeida ha señalado que «no es una buena noticia para Vox, ni para PP ni para Cs, ni para los madrileños» que no haya Presupuestos, pero sí lo es «para la izquierda y para Pedro Sánchez». «Si quien se alegra por que no haya presupuestos es la izquierda, es un Pedro Sánchez que solo ha puesto zancadillas, debería reflexionar si no merece la pena que la alegría se la lleven los madrileños y no el conjunto de la izquierda», ha instado a Ortega.

El regidor considera que «un político ha de tener dos cualidades principales, el trabajo y el rigor». En este punto, ha reprochado que en la agenda de Javier Ortega Smith «solo tiene un evento, un acto, el 2 de diciembre. Un acto en 20 días». Al tiempo, le ha vuelto a preguntar «por qué no han presentado ni una sola enmienda» al proyecto de Presupuestos.

«Dijo que su condición era que a la izquierda ni agua, pero les está dando un auténtico bidón de agua. Solo le pido que reflexione sobre esto, que el triunfador de una batalla entre Vox y el Ayuntamiento de Madrid sea la izquierda», ha abundado.

Por otra parte, otra de las cuestiones en las que han discrepado ha sido la moratoria para Madrid Centro. Ortega Smith ha recordado que «en septiembre de 2022, hace nada, Vox pedía dejar en suspenso el Madrid de Carmeida para todos los vehículos A», pero «el PP votó en contra, y dijo que era jurídicamente imposible, que no podía haber regresión en medidas medioambientales».

«Pero el afán recaudatorio de este alcalde, que no sabe como sacar más dinero, le llevó a Junta de Gobierno a salir corriendo y reunirse con asociaciones de transportistas y a la petición de Vox. Gracias a que Vox se lo pidió», ha lanzado.

El portavoz de Vox en Cibeles mantiene que «de septiembre de 2022 a diciembre actual, el marco jurídico es el mismo, y es igual de posible la modificación, porque el Pleno tiene plenas atribuciones para la modificación de ordenanzas». «Si no lo cambia es porque no quiere», ha lanzado.

A continuación, Almeida ha reconocido que Ortega Smith «es versado en leyes pero no versado en su estudio» y ha precisado que aunque «la ordenanza de Movilidad prevé una disposición transitoria para los vehículos B, la ley de cambio climático prohíbe medidas regresivas».

«Estoy seguro de que se alegrará de que Madrid tenga los mejores datos de calidad del aire, y de haberlo hecho bajo un esquema razonable con la sostenibilidad ambiental, social. Por una discrepancia que tenemos entre usted y yo, ¿debe impedir que los madrileños tengan presupuestos y dar esa alegría a la izquierda?», ha finalizado.