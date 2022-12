La concejal del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Rouco, ha advertido de que su formación no permitirá que «se imparta ideología de género a niños de seis años» tras lamentar que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se elabore un Programa de Actividades Extraescolares que «está más pensado en adoctrinar y no en reforzar una formación educativa».

«Estoy segura que ustedes -- en alusión al Gobierno de la ciudad-- no saben sumar porque el Partido Popular tiene 8 concejales y Ciudadanos tiene 6, dependen de los dos concejales de VOX». Por ello, se ha preguntado en qué momento se le ha ocurrido al Partido Popular hacer el

Programa de Actividades Educativas para Escolares en el curso 2022/2023.

A su parecer, no es un programa de actividades extraescolares, es un «copia y pega de la Agenda 2030, con ideología de género, clima y memoria democrática, pero ustedes quiénes creen que les están apoyando», ha demandado.

Se trata de niños de 6 años

«Proponen --ha añadido-- a niños de Primaria, de 6 años, que reflexionen, de forma personal y colectivamente, sobre género y roles de género. O, por ejemplo, reflexionar sobre el binomio sexo/género legitimando y defendiendo identidades de género no heteronormativas. U otra actividad relacionada con la memoria histórica, con una visita a cementerios para que vean los sitios donde fueron fusilados zaragozanos».

Ha reclamado conocer si les van a explicar la razón de la desaparición en 2022 de la placa conmemorativa que recordaba a las víctimas de los bombardeos de la II República y ha añadido: «realmente creen que los niños de 6 años están interesados en la diversidad de género. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Quiero pensar que no lo han leído, porque no creo que ustedes se lo crean».

Estas actividades, ha incidido, «no son ayudas para complementar una formación, como lo serían idioma, matemáticas, informática. Son actividades directamente para adoctrinar», ha zanjado.

«Con nuestros dos votos -ha reiterado-- esto no lo vamos a permitir. Ustedes han perdido la batalla cultural contra el rodillo progre hace mucho tiempo, pero en VOX no la hemos perdido. Esto no es igualdad, ni tampoco es feminismo, es ideología de género a niños en las aulas que no vamos a permitir».

La pregunta que Carmen Rouco ha formulado en la comisión pide conocer el criterio seguido para introducir ideología de género y diversidad sexual en las actividades educativas para escolares en el curso 2022/2023, algunas de ellas con documentales para niños de Educación Primaria. «¿Por qué introducen la Agenda 2030 en las actividades educativas?», ha preguntado de forma directa la concejal de VOX.