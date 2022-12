Vox podría tumbar los Presupuestos de Ayuso mañana al votar en contra del dictamen sin llegar a votarse en Pleno

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha avisado este jueves de que mañana en la votación del dictamen del Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2023 en comisión tendrán que votar en contra al no estar incluidas sus enmiendas, lo que podría provocar que los tumben inmediatamente y no se celebre el Pleno de debate de Presupuestos los próximos 21 y 22 de diciembre.

«Mañana tenemos un dictamen en el que a día de hoy no se ha incluido ninguna enmienda de Vox. Nosotros no podemos votar a favor del dictamen ni abstenernos. Tendremos que votar en contra de un dictamen que no incluye las enmiendas de Vox», ha lanzado en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional.