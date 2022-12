Los comuns avisan a Aragonès de que los Presupuestos "cuelgan de un hilo" por diferencias en sanidad

El portavoz de los comuns y diputado en el Congreso, Joan Mena, ha avisado este lunes al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de que los Presupuestos «cuelgan de un hilo por la negativa de ERC de moverse» en el ámbito de la sanidad pública catalana.

«Es incomprensible e inaudito en una fuerza que se llama de izquierdas que prefiera no tener Presupuestos a rescatar la sanidad pública catalana. Ahora mismo, guste más o menos, sin un acuerdo con comuns, no habrá Presupuestos en Catalunya», ha recalcado en rueda de prensa, dejando claro que, pese a que sus votos no son suficientes, sí son indispensables para que las cuentas puedan salir adelante.

Para Mena, es fundamental que se destine el 25% de la partida de Salud a atención primaria y mejorar las condiciones de los profesionales del sector, demandas que también reclaman el Sindicat de Metges de Catalunya, el sindicato de Infermeres de Catalunya y Marea Blanca, ha constatado.

«No firmaremos ningún acuerdo que dé la espalda a la situación límite que vive la sanidad pública catalana», ha advertido el portavoz de los comuns, que también ha acusado al PSC de no compartir su apuesta por fortalecer este ámbito.

Es más, según Mena, les sorprende que los socialistas no les acompañen en esta reclamación y sí quieren apostar por «proyectos caducados» como el Cuarto Cinturón, el Hard Rock y la ampliación del Aeropuerto de Barcelona - El Prat.

Al preguntársele si prevé que antes de terminar el año pueda empezar el trámite parlamentario de las cuentas, ha dicho que depende de ERC y de su voluntad de querer aceptar la propuesta de los comuns para «blindar» la sanidad pública catalana.

Malversación

También ha desvinculado la negociación de los Presupuestos catalanes con la de la reforma del Código Penal en el Congreso, y en concreto la de la reforma del delito de malversación.

Una vez conocida la propuesta de ERC al respecto, Mena ha defendido la presentada por Unidas Podemos porque pretende «acabar con la reforma ad hoc del PP para penalizar la consulta del 9N, evitar los puntos ciegos que podría tener la de los republicanos, y situar un nuevo delito, el del enriquecimiento ilícito por un aumento del patrimonio injustificado».

Tras añadir que aún se está negociando, ha cargado contra «el cinismo político intolerable» del PP por criticar dicha iniciativa y les ha pedido no dar lecciones de anticorrupción a fuerzas como los comuns.

«Lo que debería hacer el PP es echar a todos los corruptos de sus filas antes de dar lecciones al resto de formaciones políticas», ha zanjado.