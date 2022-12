La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no hayan llegado a un acuerdo de Presupuestos para 2023 con su partido cuando han sido un socio «leal».

«Hasta el último segundo se ha intentado llegar a un acuerdo con el PP, hemos apoyado 19 leyes, la investidura y hemos sido un socio leal que ha cumplido todo muchas veces a cambio de nada. Lo único que hemos pedido es que nos hubieran cogido alguna de nuestras enmiendas, como bajar impuestos a los madrileños», ha trasladado Monasterio en una entrevista con 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

Así, ha incidido en que no entiende que no se levanten las restricciones de Madrid Central, ni se baje el IRPF y no se «pague» a los profesionales sanitarios a los que hay que «retener». Por ello, ha lamentado que el PP «no haya querido elegir ni incluir» ninguna de sus enmiendas.