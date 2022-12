El Ayuntamiento de Madrid ha alertado a los ciudadanos sobre la falsedad documental y presunta estafa de unas fotocopias que simulan ser sanciones de tráfico colocadas en los parabrisas de algunos vehículos en la capital.

Por ahora, se han detectado varios ejemplares en el distrito de Carabanchel, ha informado este sábado a los medios de comunicación la portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, en la inauguración de la feria 100x100 Mascota.

En la parte frontal, el papel muestra un logotipo del Ayuntamiento en el encabezamiento, una presunta clave de infracción, hecho denunciado, precepto infringido, cuantía de la sanción, el importe con la reducción por pronto pago, un código QR y una referencia. El código remite a la web de pago de sanciones de Ayuntamiento sin que el receptor pueda realizar el abono. La parte trasera está en blanco.

Sanz ha concretado que hasta el momento se han detectado aproximadamente 80 papeles colocados en el distrito de Carabanchel, algo que la Policía Municipal está investigando y para lo que se tiene a todos los servicios del Ayuntamiento «muy alerta».

«Esa es la información que queremos trasladar. El Ayuntamiento de Madrid no utiliza esos QR y, por lo tanto, que piensen que esos boletines no valen y que no hagan lectura de esos QR. Por las primeras informaciones que tenemos, esos QR el enlace que dan no facilitan un pago, pero sí podría haber algún tipo de captura de datos personales», ha afirmado Sanz.

Desde el Ayuntamiento se advertido de que ningún boletín de denuncia de Policía Municipal, Agentes de Movilidad o controladores del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) incorpora códigos QR. Además, en los boletines se incluyen otros apartados más detallados que los que se muestran en la falsa sanción.

Cualquier notificación de sanción impuesta por agentes de la autoridad se envía por correo certificado o por la dirección electrónica vial.