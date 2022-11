El sindicato convocante de la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria, Amyts, confía en que la Consejería de Sanidad vuelva a negociar, pero ha advertido de que se necesitan «planes reales» y no «parches», que es lo que considera que se está planteando.

«La esperanza es lo último que se pierde. Por supuesto que confiamos en que vuelva a llamarnos y se siente», ha explicado en declaraciones a Europa Press Televisión la responsable del sector de AP de Amyts, María Justicia, durante la concentración que han celebrado este domingo en la plaza frente al Reina Sofía.

Entre las demandas que ha reclamado Justicia se encuentra «más financiación», la contratación de médicos y que se «fidelice» a los residentes que concluyen su formación en Madrid con «contratos llamativos».

También reclaman que las consultas tengan condiciones que les permitan «trabajar adecuadamente». Entiende que estas pasarían porque los médicos de Atención Primaria vieran a 30 pacientes como máximo al día y los pediatras, 21.

«Queremos poder hacer investigación, formación y labores propias de los médicos que no podemos hacer porque ahora solo podemos atender demanda como si pusiéramos tornillos en una fábrica», ha insistido la portavoz sindical.

Segunda semana de huelga

Los médicos y pediatras de Atención Primaria trasladarán este lunes y martes sus concentraciones a la Consejería de Hacienda en el arranque de la segunda semana de huelga a la que están llamados 5.000 profesionales e la región.

«No tenemos noticias de Sanidad, pero necesitamos soluciones a esta huelga», ha explicado la vicepresidenta de Amyts, Sheila Justo, quien ha insistido en la necesidad de seguir «luchando» por la profesión, para que se den las condiciones necesarias para desarrollarla y que los residentes se queden en Madrid.

La pasada semana el comité de huelga reclamaba un interlocutor «con capacidad de resolución» ante una «Consejería de Sanidad intervenida», con una invitación para el titular de la cartera de Economía, Javier Fernández-Lasquetty, se sume a la negociación al ser el responsable de determinar la partida presupuestaria que sería necesaria.

Es por ello que este lunes a las 11 horas trasladan sus movilizaciones a la Plaza de Chamberí, donde están las dependencias de la Consejería. El propio Lasquetty ha asegurado que las propuestas planteadas por la Consejería de Sanidad al comité de huelga de Atención Primaria «entran en el marco presupuestario», aunque el sindicato Amyts, convocante de la jornada, se ha recalcado el cansancio ante los incumplimientos por parte del Gobierno regional que se arrastran desde hace años.

Este domingo se han concentrado en la plaza del Reina Sofía, donde han reclamado este domingo al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que deje de «ignorar» la Atención Primaria y cese el «maltrato» y la «sobrecarga asistencial».

«Por fin hemos perdido el miedo. Hemos dejado de quejarnos en los pasillos a la acción para pasar a la acción, a hacer algo, a movernos a perder dinero y a jugarnos el cuerpo. Por fin somos una sola voz», ha advertido una de las intervinientes.

Este lunes arranca la segunda semana de huelga de los médicos de AP, que llega tras un alejamiento de posturas entre ambas partes en la última reunión celebrada después de que el día previo se produjeran «avances importantes» que parecían apuntar a un acuerdo inminente. No obstante, los trabajadores afectados rechazaron por insuficiente la propuesta que la Consejería había puesto encima de la mesa y reafirmaron su intención de continuar con la huelga.

Lejos de relajarse la tensión, en los últimos días se han producido cruce de reproches por ambas partes y, aunque las negociaciones no se han dado por rotas, no hay fecha en el horizonte para un nuevo encuentro, que sería el cuarto para tratar de cerrar un acuerdo que permita la desconvocatoria de la huelga.

Medidas sobre la mesa

El principal escollo en la negociación, en cualquier caso, se centra en el exceso de pacientes en las agendas de los profesionales, con una última propuesta de la Consejería que pasa por 24 pacientes en el caso de los pediatras (20+4 de casos no demorables) para 15 minutos por cada niño y 34 en el de los médicos (30+4 citas para casos no demorables) con atención de 10 minutos.

«Los médicos no entienden cómo se va a resolver el elevado número de pacientes que estarían por encima de los 34. La Comunidad de Madrid establece módulos voluntarios de hasta horas (seis pacientes por hora) para ello, pero no específica qué pasaría si no hubiera voluntarios ni espacio físico para realizar ese sobreesfuerzo. Mucho agotamiento de profesionales como para hacer más y más», según el comité de huelga.

El otro escollo pendiente se remonta al acuerdo de huelga firmado en septiembre de 2020 con unos compromisos «que se han incumplido», con mejoras retributivas, contratación de médicos para disminuir la carga asistencial o reducir las tareas burocráticas.

El Ejecutivo autonómico ha puesto encima de la mesa medidas de flexibilidad en los turnos de tarde e incentivos de 200 euros cuando se supere la agenda de pacientes y se hagan horas por absorción de exceso de demanda (4 horas de media a valor de 50 euros la hora), así como de 369 euros mensuales para las plazas de difícil cobertura en turno de tarde que no se hayan podido cubrir en los últimos tres meses, han indicado fuentes del Gobierno regional.

Además, ha planteado un programa específico de fidelización de residentes en medicina de familia y pediatría de Atención Primaria, según el cual se ofrece a los residentes que acaben la formación en mayo de 2023 y años sucesivos contrato de tres años, así como medidas de estabilidad para los médicos de familia que están haciendo funciones de pediatras y que podrán mantenerlas.

En cambio, el comité de huelga recordó que ya estaban ofertando plazas de bastante estabilidad y que fueron rechazadas en 2021 como en 2022. «Los residentes no se quedan en Madrid ante los problemas de sobrecarga y la falta de conciliación, entre muchas otras cosas», alegó.

A partir de enero, además, la Comunidad ha recordado que los eventuales se convertirán en interinos y, además, se negociará en la Mesa Sectorial la distribución de las 609 plazas fijas de la última Oferta Pública de Empleo (OPE) para médicos de familia, y quienes no obtengan plaza podrán acogerse a una de interino. Finalmente, ha recalcado que se avanzará en la implantación de los turnos mixtos para que los que están en turno de tarde puedan realizar turnos por la mañana para favorecer la conciliación familiar y profesional.

«Todo esto son medidas que agradecemos, pero que no suponen la financiación necesaria para hacer atractiva las plazas vacías y para que dejemos de perder profesionales y empecemos a atraerlos. Aparte, esta situación viene de muchos años de incumplimientos como vimos en las medidas de 2006 (incentivo de un 15% para el turno de tarde por dificultad de conciliación + OPES y traslados cada dos años) que fueron anuladas, así como los incumplimientos de la huelga de atención primaria de Amyts de septiembre de 2020», subrayó el comité de huelga.