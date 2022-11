El Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR) ha lanzado una nueva versión de sus geojuegos que, en esta ocasión, se pueden personalizar y se abren a toda la ciudadanía, ya que no utilizan la información de los libros de texto escolares, sino las bases de datos de geografía de la Administración autonómica.

Así lo ha indicado a Europa Press el director del IGEAR, Fernando López Martín, quien ha explicado que la primera versión «ha ido francamente bien» ya que «desde diferentes centros han estado utilizando los geojuegos». Aunque se creó, a petición de los docentes, una versión en inglés, esta primera edición se ha empleado también en ESO Bachillerato y centros de adultos, basándose en «la gamificación para el aprendizaje», lo que animó a los responsables del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, del que depende el IGEAR a iniciar la segunda fase.

En esta nueva edición, ya en uso, en lugar de recurrir a las bases de datos con preguntas el IGEAR ha apostado por la «tecnología GIS» para posibilitar la consulta --en Idedidáctica, a la que se accede a través de la web de IGEAR-- de la información del Instituto y poder descubrir las capitales de provincia, las comarcas, lagos y embalses, municipios, provincias, relieves, ríos y zonas protegidas, bajo el epígrafe 'Nuevos juegos'.

«Con esta nueva filosofía hemos puesto ocho juegos nuevos, basados en cosas relativamente sencillas, aunque al poder elegir diferentes niveles se puede volver bastante complejo». Ha señalado que poner un mapa con los 731 municipios y tener que saber dónde están «puede ser sencillo para alguien experimentado», pero también puede ser «complejo» si se trata de un mapa mudo, por lo que se puede optar por jugar con las comarcas y provincias.

«Para nosotros es un pretexto para que los escolares conozcan mejor el territorio porque cuando se conoce se ama y si no lo conoces es difícil que lo quieras y te preocupes por él», ha manifestado el director del IGEAR, quien ha apostado por «crear cierta cultura geográfica para que tomen mejores decisiones».

López ha considerado que «si uno no conoce su territorio no tiene criterio para decidir si quiere renovables o no y de qué manera» y, de hecho, «muchas cosas que ocurren en el territorio son por falta de formación geográfica», tras lo que ha expresado la «preocupación» en la Administración autonómica porque «cada vez está desapareciendo más el conocimiento geográfico, se ha diluido en ESO; por eso hacemos esta inversión, es muy importante».

Ha observado que al entrar en la web de IGEAR los profesores y alumnos pueden acceder a otras herramientas, como el Atlas o los visores 2D y 3D, «todo lo que tiene la ciudadanía a su disposición». «Esa sería nuestra ilusión».

Fernando López ha comentado que el IGEAR asesoró al Instituto Geográfico Nacional sobre la primera versión y contrató a la misma empresa, la aragonesa Combomedia, y además la Junta de Andalucía y la Junta de Extremadura han replicado los geojuegos, adaptándolos.

«En general hay un desconocimiento bastante notable del territorio más allá de mi pueblo y mi comarca, no solo de la geografía descriptiva, saber el nombre de ríos o parajes, sino de cómo funcionan los ríos, el clima o los cultivos, y esto hace que luego haya escolares que crean que la leche se fabrica en factorías, que no sale de la vaca».

Fernando López ha abundado al decir que «la geografía descriptiva es importante, pero es una cuestión de cultura general, las capitales del mundo las tiene que saber todo el mundo, pero lo importante es la geoestrategia, la política económica que tienen esas capitales, y lo mismo a nivel regional: su papel estratégico y logístico, para tomar decisiones mejores».

«Este es el objetivo fundamental, que tengan la mayor cantidad de herramientas para su vida, su trabajo, su proyección económica; que tengan capacidad para tomar mejores decisiones». Ha apuntado que con una de las herramientas se puede conocer en un radio de 10 kilómetros los centros de salud existentes o el precio medio de alquiler de locales y viviendas. «Este tipo de cuestiones son las que nos parecen importantes desde el mundo de la información geográfica».

Fernando López ha recalcado que las fuentes de información son los datos oficiales, lo que «requiere más revisiones» y obliga a trabajar con más «lentitud», haciendo hincapié en que en la información geográfica colaboran todos los departamentos del Gobierno de Aragón, ya que así lo establece la Ley de Información Geográfica. «Tenemos la garantía de que las unidades administrativas están poniendo la última información disponible, es una labor que llevamos años haciendo, aunque no todas cargan la información, y nos queda trabajo por delante para llegar a una situación idílica».

Ha habido «avances muy notables, hay muchísimos conjuntos de datos, y la web recibe unas 35.000 visitas mensuales», ha destacado el director del IGEAR, quien ha subrayado que «toda la información es accesible, libre y gratuita», a lo que se añaden las visitas a los centros escolares. El Instituto quiere imprimir un mayor «dinamismo» y aumentar el número de usuarios con los geojuegos.

La mayor parte de los usuarios de los geojuegos son de centros educativos de la ciudad de Zaragoza, aunque se han contabilizado visitas de otras provincias, como la Escuela Agraria de Jaca, comunidades y países, como Pakistán.

Los geojuegos se emplean para dinamizar las clases, no para examinar, y centros como la Compañía de María los han utilizado para «hacer cierta competición con las tablet» una vez terminan las unidades didácticas. Los juegos se pueden descargar para facilitar la tarea a los centros con un bajo ancho de banda, que pueden trabajar off line.

Fácil acceso

«No son preguntas definidas», ha afirmado. Los participantes deben entrar en la web 'idearagon.aragon.es', acceder al enlace de IGEAR y dentro de este al enlace de 'Idedidáctica de Aragón' --con versiones para Android e IOS--, donde aparecen los juegos de la primera versión, que siguen abiertos, y un enlace a los 'Nuevos juegos', que incluyen mapas mudos donde se pueden localizar los enclaves de forma aleatoria o todos. Hay que inscribirse como jugador con un nombre.

«A la hora de jugar es más complejo desde el punto de vista del diseño y porque el sistema se alimenta, directamente, de las bases de datos gigantescas», de manera que «podemos ir incrementando los juegos» con preguntas «sin demasiada dificultad», ha continuado Fernando López, quien ha trasladado que la web ('www.idearagon.aragon.es') es pública y el interés del Departamento es dar a conocer los geojuegos.

Los juegos de la primera edición, que todavía se pueden utilizar, son 'Geo-Oca'; 'Geo-Boom'; 'Geo-Paisaje'; 'Crea tu ciudad'; 'Mapas Interactivos'; y 'Atlas interactivo de Aragón'.