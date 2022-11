Villacís condena el "asqueroso" ataque sufrido por Irene Montero y llama a "no usar vida personal como crítica política"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha condenado este jueves el «asqueroso» ataque sufrido ayer por la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso de los Diputados, al tiempo que ha llamado a «no meterse en la vida personal de nadie».

«Me parece asqueroso lo que está pasando. A mí me parece que efectivamente lo que hizo Irene Montero con la ley es una auténtica chapuza y hay que corregirla, y en ese sentido hemos asumido nuestra parte de responsabilidad en ello, pero a mí, sinceramente, la vida personal de Montero me importa un bledo y creo que nadie se debería meter en la vida personal de nadie y creo que deberíamos respetarnos», ha explicado ante los periodistas desde CentroCentro.

La diputada de Vox Carla Toscana acusaba ayer a Montero en el Congreso de «libertaria de violadores» y le reprochó que su «único mérito» para ostentar su cargo era «haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias».

Villacís habla de «una involución en el que los parlamentos se están convirtiendo en realities que da vergüenza verlos». «Irene Montero no es santo de mi devoción, su trabajo no me gusta, realmente creo que el Ministerio que dirige ha sido un gran fiasco y creo de verdad no ayuda a las mujeres, pero lo que tampoco ayuda a las mujeres es que se utilice nuestra vida personal para hacer crítica política», ha abundado.