CCOO Aragón alerta de la falta de datos de intoxicaciones y muertes por riesgo químico en el ámbito laboral

El secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha alertado de que la mayoría de los datos de intoxicaciones y muertes por riesgos químicos en el ámbito laboral, «muchas veces no afloran» y, como consecuencia, solo se declaran unas pocas enfermedades profesionales, mientras que la mayoría «pasan inadvertidas» como enfermedades comunes.

CCOO Aragón ha organizado este miércoles una jornada sobre riesgo químico en el ámbito laboral, la cual forma parte de un acuerdo con la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón, y ha estado enfocada al ámbito de la prevención de riesgos laborales.

Se estima que cada año causa en España la muerte de 4.000 trabajadores y trabajadoras, al menos 33.000 enferman y más de 18.000 sufren accidentes por la exposición a sustancias químicas peligrosas en su trabajo.

El secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad de CCOO Aragón ha expresado, en declaraciones a Europa Press, que este seminario tiene el objetivo de dar a conocer que existe «un importante riesgo químico» que afecta a muchos sectores, como la sanidad, la industria, las artes gráficas, la agricultura, la limpieza e incluso a los trabajos de oficina.

Respecto a Aragón, ha indicado que todavía existen algunas empresas que utilizan con bisfenol A en sus procesos de producción, como las industrias del plástico. Ha recalcado que hasta hace poco, incluso las personas que trabajaban como cajeras de los supermercados estaban expuestas a este químico, que estaba presente en los tickets de compra. A lo largo del día podían pasar por sus manos cientos de tickets y este químico podía «pasar por vía dérmica a esta persona».

Clarimón ha incidido en que los datos de intoxicaciones y muertes por riesgos químicos en el ámbito laboral, «muchas veces no afloran» y hasta que no se pongan en marcha ciertos mecanismos en Aragón, como los médicos centinela, no se puede determinar sabe si la enfermedad tiene origen profesional o no. «Se declaran unas pocas enfermedades profesionales, pero la mayoría pasar inadvertidas como enfermedades comunes», ha afirmado.

Aragón es «uno de los tres lugares de España donde hay más problemas de vertederos de residuos de lindano», como es el caso de Sabiñánigo, ha esgrimido. Ha recordado que desde CCOO, asesorados por los doctores Nicolás Olea y Mikel Porta, propusieron que se hiciese una biomonitorización de la población afectada.

En este sentido, ha lamentado que este estudio no esté hecho ya que hubiese servido para aportar luz sobre cómo afecta los residuos de lindano y otros de esas industrias a la población que vive en esa zona, y comprobar si los pasos que se están dando en relación al proceso de descontaminación son los correctos o no.

Desde CCOO Aragón han pedido también que dentro de las empresas, se controle el riesgo químico para disponer de información sobre los productos que se utilizan, darla a conocer a la gente que trabaja con esos productos, y si hay un producto que es peligroso buscar un sustituto que sea inocuo.

Disrruptores endocrinos

Una parte de ese riesgo químico es lo que tiene que ver con disrruptores endocrinos, y existe un riesgo químico ordinario derivado de las sustancias químicas a las que están expuestos miles de trabajadores, ha continuado Clarimón. Por ejemplo, respecto a la economía circular cuando en la fase de reciclado se incorporan tóxicos, estos van a seguir estando presentes en los nuevos productos elaborados a partir de estos materiales reciclados.

Clarimón ha hecho alusión también a la transición verde de energías renovables porque las palas de los molinos contienen Bisfenol A, lo que afecta a todos los trabajadores involucrados en el proceso de producción. Además, ha recalcado que cuando esta pala llegue al final de su vida útil, se desencadenará otro problema.

Se trata de buscar nuevos materiales que no sean tóxicos y de aplicar el principio de precaución que está vigente en la Unión Europea y que está recogido en el Estatuto de Autonomía de Aragón, ha apostillado Clarimón apreciando que cuando hay una sospecha de que una sustancia o un proceso es tóxico, se deben tomar precauciones y no distribuirlo hasta tener la seguridad de que es seguro. «Esto está en la teoría pero no se está haciendo».

«La gente trabajadora estamos en medio», ha declarado el secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad de CCOO Aragón, Luis Clarimón, «sometida a una doble exposición, tanto en el trabajo como en el hogar».

Fertilidad

Por su parte, el catedrático de Medicina en la Universidad de Granada y experto en Epidemiología, Nicolás Olea, qur ha sido el encargado de impartir en estas jornadas una charla sobre contaminantes hormonales, ha alertado sobre la exposición humana a este tipo de sustancias, ya que se trata de compuestos químicos que una vez dentro del organismo pueden modificar las hormonas, como si las «hackeasen».

Los efectos a los que se asocian estas exposiciones son enfermedades comunes, problemas tiroideos, de vitamina D, obesidad, diabetes y algunos cánceres dependientes de las hormonas, ha detallado.

«Una de las cosas que más nos preocupa es la exposición de la mujer joven y fértil», ya que según ha explicado Olea, las hormonas pueden ser más lesivas en la fisiología de las mujeres, también son ellas las que pueden transmitir durante el embarazo o lactancia estos riesgos a los menores.